Katančevi fantje nabrušeni za zmago na Wembleyju

BRDO PRI KRANJU – Danes dopoldne bo slovenska nogometna odprava poletela proti Londonu, kjer jo čaka ena izmed najzahtevnejših misij v zgodovini članske reprezentance: premagati Anglijo, da bi še ohranila možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije na poti do svetovnega prvenstva 2018 v Rusiji. Selektor Srečko Katanec je s svojimi izbranci po ponedeljkovi regeneracijski vadbi včeraj dopoldne opravil edini pravi trening pred jutrišnjim dvobojem z Angleži in nedeljskim obračunom s Škoti v Stožicah. Igralci so dobre volje, zavedajo se, da gre za biti ali ne biti. Samozavest jim vliva tudi remi 0:0 iz Stožic v prvem medsebojnem dvoboju v skupini F. »Čaka nas pester teden. Zdaj smo osredotočeni na prvo tekmo proti Angliji. Vemo, da igramo proti vrhunski ekipi. Pokazali smo, da se lahko kosamo z njimi. Takrat smo igrali doma, bilo je lažje, toda zdaj moramo razviti svojo igro, biti agresivni vseh 90 minut, ker vemo, da so nas že ekipe kaznovale, ko smo popustili v ključnih trenutkih ob koncu tekme. Zdaj moramo biti od prve do zadnje minute na najvišji ravni,« sporoča kapetan Boštjan Cesar, ki ima za sabo že dva obračuna z današnjimi tekmeci na kultnem Wembleyju. »Zagotovo bodo izkušnje pomagale. Toda vsaka tekma je zgodba zase. Bomo pa mi starejši, izkušenejši dali napotke mlajšim. Skupaj smo namreč močnejši,« je prepričan 35-letni poveljnik obrambe, ki se bliža stotemu nastopu za izbrano vrsto; zdaj jih ima 98.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«