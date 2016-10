Kamplovi farmacevti niso ljubljenci sreče

Angleški prvak Leicester City, ki mu v novi sezoni premier league ne gre tako dobro kot v prejšnji, je edini udeleženec lige prvakov v skupinah od E do H, ki ima po treh krogih maksimalni izkupiček devet točk. Nazadnje so varovanci trenerja Claudia Ranierija z golom Riyada Mahreza premagali danskega prvaka København, za katerega je slovenski reprezentant Benjamin Verbič igral do 66. minute. Danski klub bo Evropska nogometna zveza (Uefa) zagotovo kaznovala, saj so njegovi navijači uporabili pirotehniko na stadionu King Power. Nekateri domači navijači so se čudili, da so lahko gostujoči navijači na stadion prinesli toliko pirotehničnih sredstev, njim pa so varnostniki odvzeli vsako malenkost s sendviči vred, saj vnos hrane in pijače na stadion prav tako ni dovoljen.



Spočiti Kevin Kampl je v dresu Bayerja iz Leverkusna odigral celo tekmo proti angleškemu Tottenhamu in iztržil remi brez zadetkov. Spremljali smo tekmo s kopico priložnosti, vratar gostov Hugo Lloris pa si je prislužil naziv igralca tekme, potem ko je žogo ustavil na golovi črti po strelu Javierja Hernandeza. Rezultat ni pogodu vodstvu bundesligaša, saj farmacevti še naprej zaostajajo za Monacom in angleškim klubom na lestvici skupine E. Ob tem je Bayer na skromnem 10. mestu bundeslige (nazadnje poraz z Werderjem v Bremnu), zato je vse več pritožb na račun trenerja Rogerja Schmidta. Še slabše gre zagrebškemu Dinamu, ki je brez točke. Petar Stojanović – igral je celo tekmo – je v modrem dresu doživel še tretji poraz hrvaškega prvaka v LP. Tokrat je bila v soseščini boljša Sevilla z golom Samirja Nasrija. Gostitelje je že v 15. minuti pretresla poškodba kapetana Domagoja Antolića, ki je moral predčasno z igrišča. Kljub visoki zmagi Real Madrida proti Legii iz Varšave (5:1) navijači galaktikov skupaj s prvim zvezdnikom Cristianom Ronaldom niso imeli priložnosti proslaviti stotega zadetka Portugalca v elitnem klubskem tekmovanju. Je pa na stadionu Santiago Bernabeu častni gol za poljsko zasedbo zabil nekdanji igralec Olimpije Miroslav Radović, ki je bil natančen z bele točke.

Divji poljski navijači



Trinajst navijačev Legie 13 je na gostovanju v Madridu ostalo v policijskem pridržanju. Španska policija je sporočila, da so se včeraj srečali s pristojnim sodnikom. Večino kršitev sestavljajo klasični huliganski izgredi v obliki motenja javnega reda in miru, pretepanje in upiranje uradnim osebam, zgodil se je tudi rop. Poljski navijači ne bodo imeli priložnosti, da bi na povratnem dvoboju lige prvakov med Legio in Real Madridom v Varšavi videli na delu svoje nogometaše. Krovna evropska nogometna zveza (Uefa) je namreč klub že pred torkovo tekmo kaznovala z eno tekmo igranja pred praznimi tribunami, ker so navijači Legie divjali že na tekmi z Borussio Dortmund, ki je bila 14. septembra v poljski prestolnici.

Edino Leicester City maksimalen



Izidi 3. kroga lige prvakov v skupinah od E do H. Skupina E – Bayer : Tottenham 0:0, CSKA Moskva : Monaco 1:1, vrstni red: Monaco 5 točk, Tottenham 4, Bayer 3, CSKA 2; skupina F – Sporting : Borussia Dortmund 1:2, Real Madrid : Legia 5:1, vrstni red: Real Madrid in Borussia D. po 7 točk, Sporting 3, Legia 0; skupina G – Brugge : Porto 1:2, Leicester City : København 1:0; vrstni red: Leicester City 9 točk, København in Porto po 4, Brugge 0; skupina H – Lyon : Juventus 0:1, Dinamo Zagreb : Sevilla 0:1, vrstni red: Juventus in Sevilla po 7 točk, Lyon 3, Dinamo 0.