Kamplova podaja dovolj za remi, v Dortmundu padel rekord

Nogometaši v ligi prvakov so odigrali prvo polovico tekem 5. kroga. Med Slovenci se je najbolj izkazal Kevin Kampl, ki je podal za edini zadetek Bayerja ob remiju v Moskvi v proti CSKA z 1 : 1. Tekmo večera z rekordnim številom zadetkov so gledalci spremljali v Dortmundu, kjer je Borussia z 8 : 4 ugnala varšavsko Legio.

V skupini E je Bayer utrdil drugo mesto z remijem v Moskvi. Kevin Kampl je v 16. minuti za vodstvo podal soimenjaku Kevinu Vollandu. Končni izid tekme je postavil Izraelec Bibras Natcho z enajstmetrovko v 76. minuti. Na drugi tekmi je vodilni Monaco ugnal Tottenham z 2 : 1.

V skupini F je Borussia v rekordni tekmi z 8 : 4 (doslej je bila rekordna med Monacom in Deportivom La Coruno 8 : 3 iz leta 2003) odpravila varšavsko Legio. Marco Reus je dosegel tri zadetke in podajo za zmagovalce in vodilne v skupini, Shinji Kagawa pa dva. Izkazal se je tudi Ousmane Dembele z golom in tremi podajami. Pri gostih, zadnjih v skupini, je Švicar Aleksandar Prijović dosegel dva gola. V skupini vodi Real Madrid, ki je z 2 : 1 slavil v Lizboni proti Sportingu. Raphael Varane in Karim Benzema (zadel je v 87. minuti) sta bila uspešna za Špance, Adrien Silva pa za Portugalce, ki so tekmo končali z igralcem manj.

V skupini G je Benjamin Verbič igral celo tekmo proti Portu, a ne eni ne drugi ekipi ni uspelo doseči zadetka. Tako je Koebenhavn tretji z dvema točkama zaostanka za drugouvrščenimi Portugalci. V tej skupini še vedno vodi angleški prvak Leicester, ki je tokrat z 2 : 1 doma ugnal Brugge.

V skupini H Petar Stojanović ni imel pravice nastopa za zagrebški Dinamo zaradi rdečega kartona na prejšnji tekmi. Tokrat so odpisani Hrvati, gladko zadnji v skupini in še brez točke, izgubili proti Lyonu z 0 : 1, edini zadetek je prispeval Alexandre Lacazette. Vodstvo v skupini pa je prevzel torinski Juventus, ki je s 3 : 1 zmagal v Sevilli.