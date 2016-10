Kamplova košarica Katancu, poslal je samo SMS

LJUBLJANA – Slovenska nogometna reprezentanca bo kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Slovaški in Angliji odigrala brez enega glavnih igralcev Kevina Kampla. Kot je danes pojasnil selektor Srečko Katanec, mu je igralec poslal telefonsko sporočilo in zapisal, da je preveč utrujen za nastop v državnem dresu. Član nemškega Leverkusna se včeraj ni pojavil na zboru reprezentance, danes pa ga ni bilo na treningu izbrane vrste na Brdu pri Kranju. Po treningu je Katanec novinarjem dejal: »Kampl mi je poslal SMS, da je utrujen. Videl sem, da je v enem mesecu odigral devet tekem. Verjetno nam tak res ne bi bil v pomoč. Pisal sem mu nazaj, naj me pokliče. Še vedno čakam na klic.«

Selektor je po treningu sporočil, da za tekmi s Slovaško in Anglijo ne bo nared niti napadalec Robert Berić, ki ima težave s stegensko mišico. Na seznamu sta od napadalcev tako še Roman Bezjak in Milivoje Novaković, pomaga pa lahko tudi Josip Iličić. Sicer pa je ekipa24.si navedla tudi Kamplove razloge za odpoved tokratne reprezentančne akcije. »Upam, da mi selektor ne zameri in da to zanj ne pomeni, da več ne želim igrati za Slovenijo. Tokrat pač potrebujem počitek, govoril sem tudi s predsednikom NZS in zdaj Uefe Aleksandrom Čeferinom ter mu pojasnil. Mislim, da me razume. Upam, da me tudi Katanec in da bo to lahko sprejel.« Kampl je priznal, da sta se s selektorjem zapletla tudi v spor. »Res je, po tekmi v Litvi sem bil nezadovoljen, on pa je bil nezadovoljen z mojo reakcijo. Bilo je nekaj takih besed, tudi nekaj SMS-sporočil. Toda to ni razlog za mojo tokratno odločitev. Razloge sem pojasnil.«

Utrujen zaradi nezadovoljstva?

Mnogi so namigovali, da je razlog Kamplovo nezadovoljstvo z igralnim položajem. V preteklosti se je veliko pisalo o tem, da Kampla selektor ne da na njegov želeni položaj zadnjega zveznega igralca, kar je tudi sam nogometaš večkrat ponovil. V Litvi (2 : 2) se je pokazalo, da je bil tudi po besedah strokovnega vodstva in reprezentantov drugi polčas z dvema zadnjima vezistoma precej boljši kot prvi polčas z enim (v rombu). Ena od možnosti za prihajajoči tekmi s Slovaki in Angleži bi bila tako lahko tudi različica s 4-2-3-1. »Ne vem, ali bi bilo tako lažje. To so selektorjeve odločitve. On ekipo pripravi po najboljšem svojem mnenju. Analizirali bomo Slovake, selektor nas bo postavil tako, kot misli, da bo najboljše, in mi bomo dali na kakršnem koli položaju ali v kakršni koli postavitvi vse od sebe,« je na temo dveh zadnjih vezistov v ponedeljek po uvodnem treningu na Brdu pri Kranju govoril Rene Krhin. Na vprašanje, ali imajo tudi igralci kakšno besedo pri postavitvi za posamezno tekmo, pa je Krhin odgovoril, da ne. »Seveda pa se selektor vedno z nami pogovori, če nam to odgovarja, tu ni nikdar nekih nasprotujočih razmišljanj.«

Slovenija bo obe tekmi igrala v Stožicah; v soboto, 8. oktobra, s Slovaško ob 20.45, z Anglijo pa v torek ob isti uri.

Training in #Leverkusen läuft. Draußen: 10 Feldspieler. Überraschend auch Kevin #Kampl, der für die slowenische Nationalelf abgesagt hat. pic.twitter.com/SqQO0Z6PNG — BILD B. Leverkusen (@BILD_Bayer04) 4 October 2016

Kevin Kampl, ki bi sicer moral biti na pripravah na Brdu, se je vseeno udeležil današnjega treninga v Leverkusnu, kljub utrujenosti. Vir: twitter.