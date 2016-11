Kamplova ključna podaja

V torek zvečer je bil v Moskvi nadvse vesel slovenski reprezentant Kevin Kampl, ki si je s soigralci v dresih Bayerja iz Leverkusna zagotovil nastop v izločilnem delu lige prvakov. Farmacevti iz Nemčije so namreč proti CSKA iztržili neodločen izid 1:1, Kampl pa je bil celo podajalec pri zadetku Kevina Vollanda. Slovenski vezist je odigral skoraj celo tekmo, v sodnikovem podaljšku ga je zamenjal Admir Mehmedi. Medtem je drugi slovenski reprezentant Benjamin Verbič v skupini G odigral celo tekmo za København proti Portu, ostalo pa je pri izidu 0:0. Danski prvak ima še vedno možnosti za napredovanje, a ni več vse odvisno samo od njegovega rezultata na gostovanju pri Bruggeu v 6. krogu, kjer mora zmagati. Angleški prvak Leicester City, ki že ima zagotovljeno prvo mesto v skupini, bo namreč gostoval pri drugouvrščenem Portu, ta pa ima tačas dve točki več od Københavna. Občasni slovenski reprezentant Petar Stojanović zaradi rdečega kartona tokrat ni bil v moštvu zagrebškega Dinama, ki je doživel nov poraz proti Lyonu in je zabetoniran na dnu lestvice skupine H. Rekordno golijado v ligi prvakov pa so videli v Dortmundu, kjer je Borussia s kar 8:4 premagala Legio iz Varšave. Prejšnji rekordni izid je bil iz leta 2003, ko je Monaco z 8:3 premagal Deportivo iz La Coruñe. Marco Reus in Šinzi Kagava sta za črno-rumene proti Legii dosegla po dva zadetka, po enega pa so prispevali Nuri Sahin, Ousmane Dembele, Felix Passlack in Jakub Rzezniczak (avtogol). Borussia ima zdaj v skupini F dve točki prednosti pred Real Madridom, ki je zmagal proti Sportingu v Lizboni z 2:1. Lizbončani so najprej toplo pozdravili svojega nekdanjega člana in kapetana portugalske reprezentance, toda Real se je moral na koncu pošteno potruditi za zmago, čeprav je Sporting od 64. minute igral brez izključenega Joaa Pereire. O prvem mestu bo odločal prav obračun med Realom in Borussio v Madridu.

Brugge in Dinamo z ničlo



Izidi 5. kroga lige prvakov v skupinah od E do H. Skupina E – CSKA Moskva : Bayer Leverkusen 1:1, Monaco : Tottenham 2:1, vrstni red: Monaco 11, točk, Bayer 7, Tottenham 4, CSKA 3; skupina F – Borrusia Dortmund : Legia Varšava 8:4, Sporting : Real Madrid 1:2, vrstni red: Borussia D. 13 točk, Real Madrid 10, Sporting 3, Legia 1; skupina G: Leicester City : Brugge 2:1, København : Porto 0:0, vrstni red: Leicester City 13, Porto 8, København 6, Brugge 0; skupina H: Dinamo Zagreb : Lyon 0:1, Sevilla : Juventus 1:3; vrstni red: Juventus 13 točk, Sevilla 10, Lyon 7, Dinamo 0. Pari zadnjega, 6. kroga, 7. decembra – skupina E: Totenham – CSKA, Bayer L. – Monaco; skupina F: Legia – Sporting, Real Madrid – Borussia D.; skupina G: Porto – Leicester City, Brugge – København; skupina H: Juventus – Dinamo Zagreb, Lyon – Sevilla.

Kdo gre naprej



Po torkovih tekmah so imeli nastop v osmini finala lige prvakov že zagotovljen Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Monaco, PSG in Real Madrid. Jasno je že tudi, da bodo po skupinskem delu tekmovanje končali Basel, CSKA Moskva, Club Brugge, Dinamo Zagreb, Legia Varšava, Ludogorec Razgrad, PSV Eindhoven, Rostov, Sporting in Tottenham.