Kampl prejel vabilo, a je žal poškodovan

LJUBLJANA – Slab mesec je minil od vznemirljive zmage Slovenije proti Slovaški in mogočnega remija z Anglijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Velike štiri osvojene točke so bile pravšnji balzam na živčno razrvanost po aferi s Kevinom Kamplom, ki je neposrečeno (s SMS-sporočilom selektorju) odpovedal sodelovanje na nadvse pomembni oktobrski reprezentančni akciji zaradi domnevne preutrujenosti. Nato smo v Stožicah spremljali dve uspešni nogometni veselici in parado slovenskega patriotizma, natanko mesec dni pozneje, torej 11. novembra, pa bodo izbranci Srečka Katanca odigrali letošnjo zadnjo kvalifikacijsko tekmo na Malti. Tri dni pozneje, 14. novembra, bodo v Wroclawu odigrali še prijateljsko tekmo s Poljsko. Da, med izbranci je tudi Kampl, le da je zaradi poškodbe desnega stopala na bolniški. »O Kevinu bom govoril, ko ga bom videl. Na seznamu je, ve se, kakšna je dolžnost vsakega reprezentanta. Tisti, ki je na spisku, tudi če je poškodovan, mora priti v reprezentanco, da ga pregleda še naš zdravnik. Videl sem tekmo, videl sem veliko stvari, veseli me, da se je po dolgem času vsaj meni zdel močan, sprintal je, še gol je dal, tako da ima samozavest najverjetneje na vrhu. To je to o Kevinu,« je o razvpitem zvezdniku Bayerja iz Leverkusna povedal Katanec.

