Kampl pred Oblakom najbolje plačani Slovenec

LJUBLJANA – Nikoli ne reci nikoli, in to velja tudi na nogometni tržnici, čeprav niso vsi Jamesi Bondi. V četrtek opolnoči je v veliki večini evropskih držav potekel prestopni rok, v katerem so žogobrcarji lahko zamenjali klub, s slovenskega stališča pa je bilo najbolj zanimivo v Nemčiji. Kevin Kampl ne sodeluje v slovenski reprezentančni akciji s tekmama proti Slovaški in Litvi, saj je, tik preden je zadnjič odbilo za kadrovske spremembe, urejal vse za prestop k novemu delodajalcu. Ne bo več nosil dresa farmacevtov iz Leverkusna, torej Bayerja, presedlal je k RB Leipzigu.



Ta klub iz vzhodne Nemčije, torej nekdanje Nemške demokratične republike, je lani kot prišlek v prvoligaški konkurenci za Bayernom presenetljivo osvojil naslov nemškega podprvaka, Kampl pa je temelj za prihod na Saško tlakoval z uspešno opravljenim zdravniškim pregledom pri novem delodajalcu. Prestop je sicer vreden 20 milijonov evrov, to je rekordni slovenski nogometni prestop, dozdajšnji rekorder je bil vratar Jan Oblak, ko je za 16 milijonov evrov iz Benfice prestopil v madridski Atletico. Dvajset milijonov evrov odškodnine za Kampla bo dobil leverkusenski Bayer, Slovenec, rojen v nemškem Solingenu, pa bo v RB Leipzigu igral za tri milijone evrov na sezono.



S tem je pred Janom Oblakom (1,8 milijona evrov) najbolje plačani slovenski nogometaš. No, to naj Kevin Kampl pokaže tudi v reprezentančnem dresu, kjer je 26-letnik doslej zbral 25 nastopov in zabil dva gola. Tudi reprezentanta Miho Mevljo se je zadnjega dne prestopnega roka omenjalo, da bi lahko zamenjal klubsko sredino. Za branilca ruskega ligaša Rostova se je namreč zanimal Zenit iz Sankt Peterburga. Njegov portugalski branilec Luis Neto je želel prestopiti v turški Fenerbahče, trener Zenita Roberto Mancini pa je kot zamenjavo v ruski ligi opazil nekdanjega igralca Gorice Miho Mevljo. Vse se je na koncu tudi uresničilo, Mevlja je prestopil v Zenit in podpisal štiriletno pogodbo.