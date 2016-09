Kampl: Ne smemo biti zadovoljni s točko

Tudi dan po prvi tekmi slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko je četa selektorja Srečka Katanca proti Litvi v gosteh iztržila remi 2:2, potem ko je po prvem polčasu zaostajala za dva zadetka, ni moč govoriti o veliki točki, temveč o velikem spodrsljaju. Gre namreč za izgubo dveh pomembnih točk v boju za najvišja mesta v skupini F, kjer bo Slovenija igrala še proti Slovaški, Angliji, Škotski in Malti. Katanec se je najraje osredotočil na dogajanje v drugem polčasu, ko je Slovenija pritiskala, si priigrala številne priložnosti za zadetek in na koncu le izenačila z golom Boštjana Cesarja v zadnjih sekundah tekme. »Fantje so pokazali enormno željo, voljo po preobrnitvi rezultata. Žal se ni izšlo za tri gole, kar je bilo možno, saj smo imeli številne priložnosti. Na koncu koncev je točka v Litvi pozitivna. Predvsem zaradi tega, kako smo prišli do nje. Imeli smo kup težav že pred tekmo, a o tem nisem hotel govoriti. Bolni so bili Oblak, Skubic in Kampl, Iličić pa je bil poškodovan. S točko sem zadovoljen. Ta rezultat bo gotovo dvignil fante v nadaljevanju kvalifikacij,« je zatrdil Katanec, ki upa, da bi se lahko ponovila preteklost, ko je njegova ekipa podobno začela kvalifikacije in se pozneje uvrstila na veliki tekmovanji.



Toda v tekmo z Litvo so šli Slovenci kot izraziti favoriti za zmago po vseh nogometnih kriterijih. Zato njihov mrk v prvem polčasu (»To je karakter fantov. Pride trenutek, ko se zadovoljiš z neko posestjo žoge, ki ti ne prinese nič. Tako pa samega sebe omrtviš,« je razložil Katanec.) in še nekatere napake v obrambi tudi v nadaljevanju, ko bi Litovci lahko zabili še tretji gol, toliko bolj vzbujajo skrb. Res pa je tudi, da so si z vstopom Josipa Iličića v drugem polčasu Slovenci priigrali kup priložnosti za gol. »Če bi prvi polčas igrali tako kot v drugem, bi z lahkoto vzeli tri točke. Moramo biti zadovoljni s točko, saj smo zadeli v zadnji minuti. Med odmorom smo se dogovorili, da moramo ubrati drugačen pristop do igre in iztržiti kar največ,« je Nejc Skubic razkril, kakšni občutki prevevajo slovensko slačilnico: »Zaradi tega izida ne bomo šli sklonjenih glav v naslednje tekme. Dobra igra v drugem polčasu nam bo vodilo za naprej, ta nam vliva določeno samozavest.«

