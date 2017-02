Kamerun do naslova afriškega prvaka

LIBREVILLE – Nogometna reprezentanca Kameruna je v gabonskem Librevillu v finalu letošnjega afriškega prvenstva premagala Egipt z 2 : 1. Arsenalov vezni igralec Mohamed Elneny je za Egipt zadel v 22. minuti, nato pa sta bila v drugem delu za Kamerun uspešna rezervista Nicolas N'Koulou (60.) in Vincent Aboubakar (89.).

Kamerun je do naslova afriškega prvaka prišel petič in prvič po letu 2002. Egipt je ostal pri sedmih pokalih za najboljšo reprezentanco v Afriki, kar je največ med vsemi, Kamerun pa je zdaj drugi na lestvici in se je z zmago uvrstil tudi v pokal konfederacij v Rusiji, kjer bo 25. julija igral s svetovnimi prvaki Nemci.

Egipt je med letoma 2006 in 2010 osvojil tri zaporedne naslove. Nato ga na treh prvenstvih v času velikih političnih nemirov v državi ni bilo na finalnem turnirju. Ekipi sta se pred tem že dvakrat pomerili v finalih, obakrat pa je zmagal Egipt: v Kairu leta 1986 po enajstmetrovkah in leta 2008 z 1 : 0 v Akri. V tretjem medsebojnem zaključnem obračunu na afriškem prvenstvu je za Kamerunce navijal tudi Samuel Eto'o, nekdanji napadalec Barcelone, ki pri 35 letih igra v Turčiji.

V soboto je Burkina Faso v malem finalu v Port-Gentilu z 1 : 0 premagal Gano. Edini strelec na tekmi je bil Alain Traore (89.).