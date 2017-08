Kako superiorna bosta Bayern in PSG?

LJUBLJANA – Zdaj pa se je čisto zares začela evropska klubska jesen. Minuli vikend so namreč državna prvenstva začeli tudi najboljši klubi v Nemčiji, Italiji in Španiji, medtem ko v Angliji (dva odigrana kroga) in Franciji (trije odigrani krogi) že žolčno analizirajo start v novo tekmovalno sezono. Povsod razen v Nemčiji napovedujejo negotov boj za naslov prvaka.

Najizrazitešja favorita za lovoriki na domači sceni sta Bayern in PSG

V deželi svetovnih prvakov namreč ni videti konca prevladi Bayerna iz Münchna, ki je v petek zvečer na razprodani Allianz Areni (75.000 gledalcev) skupaj z Bayerjem iz Leverkusna, pri katerem je slovenski reprezentant Kevin Kampl dobil priložnost za igro od 61. minute, odprl novo sezono bundeslige. Četa italijanskega stratega Carla Ancelottija je že po 19 minutah igre vodila z 2:0 po zadetkih novincev Corentina Tolissa, za katerega je Bayern Lyonu plačal rekordno odškodnino 42 milijonov evrov, in Niklasa Süleja. V drugem polčasu je izkušeni golgeter Robert Lewandowski zapečatil usodo farmacevov, za katere je častni zadetek prispeval Admir Mehmedi. V Španiji je slovenski vratar Jan Oblak s svojim Atleticom iz Madrida začel z remijem (2:2) pri Gironi. Pri izidu 2:0 za novinca v prvi ligi je Atonine Griezmann v 67. minuti moral v slačilnico zaradi drugega rumenega kartona, toda atleti so tudi z igralcem manj prišli do izenačenja z goloma Angela Corree in Joseja Gimeneza. Na Iberskem polotoku sicer napovedujejo nov zmagoviti marš Real Madrida, saj da je Barcelona preveč kadrovsko načeta (zdaj je poškodovan še Luiz Suarez). V Italiji večina še naprej na vrhu vidi torinski Juventus, ne glede na to, da je Milan z denarjem kitajskih lastnikov za nakupe igralcev porabil že okrog 200 milijonov evrov. V Angliji je vselej širok nabor kandidatov za lovoriko (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal), v Franciji pa najbolj stavijo na PSG z Neymarjem na čelu.