Juventus ima vse za vrh

V Portu in Sevilli so udeleženci nogometne lige prvakov odigrali še preostali prvi tekmi osmine finala. Torinski Juventus je upravičil vlogo favorita v dvoboju s Portom in zmagal z 2:0. Za staro damo sta zadetka v drugem polčasu dosegla rezervista Marko Pjaca in Dani Alves, italijanskemu prvaku pa je delo precej olajšal Portov branilec Alex Telles, ki je moral z igrišča že v 27. minuti, potem ko je v presledku 73 sekund po nespametnih posredovanjih prejel dva rumena kartona. »S tem rezultatom smo lahko zelo zadovoljni. Bodimo iskreni, po rdečem kartonu za Porto smo morali dobiti to tekmo. Toda absolutno še ni ničesar odločenega. Zdaj smo veseli, toda čez tri tedne bomo morali biti previdni, saj so igralci Porta jezni in nimajo česa izgubiti,« opozarja vezist Juventusa in nemški reprezentant Sami Khedira. Juve je s potrpežljivo in taktično dovršeno igro prekinil Portov niz 20 zmag brez poraza na domačem stadionu Dragao. Trener Torinčanov Massimiliano Allegri je odločen, da gre v tej sezoni do konca. Črno-beli lahko osvojijo trojček, saj so prepričljivo vodilni v serie A, napadajo tudi domačo pokalno lovoriko.



Bolj razburljiv povratni dvoboj se obeta v obračunu Seville in Leicester Cityja, ki je v Andaluziji doživel znosen poraz, ta pa ga ohranja med kandidati za uvrstitev v četrtfinale lige prvakov. Sevilla je pričakovano povedla z 2:0, toda še prej je vratar angleškega prvaka Kasper Schmeichel obranil enajstmetrovko Joaquinu Correi. Potem ko je mrežo gostov zatresel Pablo Sarabia, se je za zgrešeni kazenski strel v drugem polčasu z zadetkom oddolžil še Correa. Toda na koncu se ni vse izšlo po željah varovancev trenerja Jorgeja Sampaolija, saj je angleški reprezentant Jamie Vardy postavil končni izid 2:1 in tako Leicester Cityju ohranil velike upe za napredovanje. Jasno je, da bo morala četa stratega Claudia Ranierija v povratnem dvoboju pokazati še veliko več kot v domačem prvenstvu, kjer se bori celo za obstanek. »Zavedamo se, da je Sevilla boljše moštvo od nas, saj ima več kakovosti in izkušenj. Toda mi smo igrali bolj srčno, pokazali smo svoj značaj. Ko igraš na takšen način, je včasih na tvoji strani tudi sreča,« je bil iskren Ranieri. Vsi izidi prvih tekem osmine finala lige prvakov, kjer smo spremljali pravo golijado: Benfica : Borussia Dortmund 1:0, PSG : Barcelona 4:0 (obe povratni tekmi 8. marca), Real Madrid : Napoli 3:1, Bayern : Arsenal 5:1 (obe povratni tekmi 7. marca), Bayer Leverkusen : Atletico Madrid 2:4, Manchester City : Monaco 5:3 (obe povratni tekmi 15. marca), Sevilla : Leicester City 2:1, Porto : Juventus 0:2 (obe povratni tekmi 14. marca).