Juve maršira brez napake

Stari Rimljani gredo spet na pohod v keltske dežele. V začetku junija, 3. namreč, bo v valižanskem Cardiffu finalna tekma nogometne lige prvakov 2016/17, v Wales pa se bo odpravila tudi navijaška horda Italijanov, saj je Juventus v torek postal prvi finalist elitnega klubskega tekmovanja stare celine v tej sezoni.



Stara dama je v Torinu še enkrat ugnala Monaco (2:1; Mario Mandžukić 33., Dani Alves 44.; Kylian Mbappé 69), Juventus pa je polfinale dobil s skupnim izidom 4:1. Italijanski prvak se je tako še drugič v treh letih uvrstil v sklepno tekmo, leta 2015 je izgubil z Barcelono, skupaj bo v največjem valižanskem mestu to že njegov deveti finalni dvoboj. Izkupiček pa je pičel, lovoriko je dvignil le dvakrat, nazadnje leta 1996. »Imamo zelo lepe možnosti, da osvojimo ligo prvakov. Od izgubljenega finala pred dvema letoma smo zrasli, tudi zame to velja, priti v finale elitnega tekmovanja pa ni preprosta stvar. Zdaj smo v ključnem delu sezone, saj od treh naslovov na voljo, domačega prvenstva in pokala ter lige prvakov, nismo osvojili še ničesar. Osredotočiti se moramo prav na vsako podrobnost. Pred tremi meseci so nekateri želeli kar zadaviti Alvesa. A če je igralec dober, je pač dober, tako v juniju, septembru... Mario Mandžukić je igralec, ki ima drugačen pogonski motor kot drugi. Preteče neverjetno število metrov, taktično je odličen, tudi tehnično. V igri je kot tretji napadalec zelo pomemben,« je modroval Juventusov trener Massimiliano Allegri. »Najpomembneje je, da svojemu moštvu pomagam zmagati, ne glede na to, ali z zadetkom ali s podajo. Ne zadevam pogosto, rajši uspešno podam, tako da na koncu domov vsi odidemo srečni,« je spregovoril Dani Alves, ki je proti Monacu zadel iz prekrasnega voleja.



Ponosni Monačani



Allegrijev kolega na klopi Monaca Leonardo Jardim je zavrnil pomisleke, da je bil v Torinu zadnji večer njegovih varovancev na velikem prizorišču, preden bodo največje bisere pograbili evropski klubski velikani. »Ostal bom v klubu, menim, da bodo tako storili tudi moji igralci. To moštvo bo v treh sezonah še za 25, 30 odstotkov boljše. Kar zadeva Juventus, je ta od zadnjih let postal močnejši, večinoma so to resda isti igralci, a na tej ravni tekmovanja so pridobili več izkušenj,« je menil Portugalec. Njegov 18-letni zvezdnik Kylian Mbappé je ponosno pripomnil: »Izločeni smo iz tekmovanja, a ponosno lahko hodimo okrog. V ligi prvakov smo imeli dobro sezono, pretirano ne obžalujemo skoraj ničesar. Soočanja z vrhunskimi ekipami so odlična podlaga za napredek. Proti Juventusu smo se veliko naučili, tudi sam, naslednjo sezono se bomo poskušali vrniti bolje oboroženi.« Vsekakor je klub iz kneževine letos, tako v domačem francoskem prvenstvu kot v elitnem klubskem tekmovanju stare celine, dodobra poživil dogajanje in v veliki meri zrušil kult ustaljenih nogometnih klubskih velikanov v Evropi. Vprašajte samo Paris Saint-Germain, Tottenham, Manchester City in Borussio iz Dortmunda.