Je že napočil čas za PSG?

LJUBLJANA – Čeprav je pozornost slovenske nogometne javnosti usmerjena v jutrišnji začetek Maribora v ligi prvakov, ko se bo v Ljudskem vrtu pomeril s Spartakom iz Moskve, je vznemirjenje okrog najpopularnejšega športa že danes na vrhuncu. Na vrsti so namreč tekme 1. kroga v prvih štirih skupinah od A do D. Na kultnem stadionu Camp Nou se bosta udarila velikana Barcelona in Juventus. Katalonce je poleti pretresel odhod Brazilca Neymarja v PSG iz Pariza za rekordno odškodnino 222 milijonov evrov. V blaugrano, ki jo po novem vodi trener Ernesto Valverde, so prišli napadalec Ousmane Dembele iz Borussie Dortmund za 105 milijonov evrov, vezist Paulinho (Evergrande; 40 milijonov) in branilec Nelson Semedo (Benfica; 30,5 milijona). Italijanskega prvaka sta od prvokategornikov iz prejšnje sezone, ko so izgubili v finalu LP proti Real Madridu, zapustila branilca Leonardo Bonucci (v Milan za 42 milijonov evrov) in Dani Alves (v PSG kot prost igralec). Trener Massimiliano Allegri je v ekipi pozdravil napadalca Federica Bernardeschija (Fiorentina; 40 milijonov) in Juana Cuadrada (Chelsea; 20 milijonov), vezista Blaisa Matuidija (PSG; 20 milijonov) ter branilca Medhija Benatio (Bayern; 17 milijonov). Barça in Juve sta se srečala v finalu 2015, ko je bila prva boljša s 3:1. Stara dama iz Torina v ligi prvakov ni zmagala od leta 1996.

Naslov zmagovalca v ligi prvakov brani Real Madrid, 12-kratni šampion Evrope.

Ob Mariboru bodo od Slovencev v elitnem klubskem tekmovanju še Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Kampl (RB Leipzig) in Robert Berić (Anderlecht), ne smemo pa pozabiti na najboljšega slovenskega sodnika Damirja Skomino s svojo ekipo, ki bo sodila že na drevišnjem obračunu velikanov v Barceloni. Krog najožjih favoritov je že stalnica: branilec naslova Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, Manchester United in tudi največji zapravljivec PSG, ki si na vse pretege želi na nogometni Mont Blanc. Današnji pari so: skupina A: Manchester United – Basel, Benfica – CSKA Moskva; skupina B: Bayern – Anderlecht, Celtic – PSG; skupina C: Roma – Atletico Madrid, Chelsea – Karabah; skupina D: Olympiakos – Sporting, Barcelona – Juventus (vse ob 20.45).