Janža k češkim prvakom, Avramovski v Olimpiji

Čeprav smo na domači nogometni sceni uradno sredi odmora, ko igralci uživajo na počitnicah, je v klubskih pisarnah zelo živahno. Na vrsti je namreč kadrovanje, zanimivi pa so tako odhodi kot prihodi nogometašev. Prvi večji posel so že sklenili pri Mariboru. Športni direktor Zlatko Zahovič je izpeljal prestop levega bočnega branilca Erika Janže v češkega prvaka in tudi vodilno moštvo aktualnega prvenstva Viktorio iz Plzna, ki je leta 2013 vijolične dvakrat premagalo v boju za uvrstitev v ligi prvakov. Triindvajsetletni branilec je z novim klubom podpisal pogodbo do poletja 2021. Prekmurec je za Maribor od pomladi 2015 odigral 45 tekem, z zelo dobrimi igrami v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije pa je postal zanimiv za tuje klube. Viktoria je osvojila kar štiri naslove češkega prvaka v zadnjih šestih sezonah. Po nekaterih ocenah so v Ljudskem vrtu s tem prestopom zaslužili 750.000 evrov. Nekaj od tega zaslužka bodo zagotovo namenili za okrepitev na Janževem igralnem položaju, saj je zdaj edina izbira za to mesto Mitja Viler. Intrigantno je, da je pri Olimpiji v odpisu 22-letni Aljaž Krefl, ki prav tako igra na tem mestu.

Manjša kazen za Real Madrid Mednarodno športno razsodišče v Lozani (CAS) je španskemu Realu Madrid zmanjšalo kazen, prepoved sklepanja novih pogodb, ki mu jo je zaradi nepravilnosti pri podpisovanju pogodb s tujimi mladoletnimi nogometaši izrekla Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Zimski prestopni rok je za galaktike izgubljen, zato pa bodo lahko nove igralce kupovali med poletnim prestopom v letu 2017. Športno razsodišče je prav tako zmanjšalo denarno kazen, in sicer s 336.000 na 224.000 evrov.

Toda v Ljubljani imajo trenutno odprta le vhodna vrata. Podpredsednik in športni direktor Ranko Stojić se je že konec novembra dogovoril z 18-letnim krilnim napadalcem Issahom Abassom iz Gane za podpis triinpolletne pogodbe. Zdaj med zeleno-bele, ki so za vijoličnimi drugi na prvenstveni lestvici, prihaja še mladi reprezentant Makedonije Daniel Avramovski. Tudi enaindvajsetletni ofenzivni vezist je podpisal triinpolletno pogodbo. »Res sem presrečen, da sem prišel v Ljubljano, in izjemno zadovoljen ob prestopu. Zdaj moram dokazati, da sem si to res zaslužil,« je dejal Avramovski, ki je nazadnje kot posojeni igralec beograjske Crvene zvezde igral za OFK Beograd, prihodnje leto pa bo z mlado makedonsko reprezentanco nastopil na evropskem prvenstvu.



Zimski prestopni rok sicer poteka januarja, v zadnjih letih pa so v tem času vselej za kakšen odmeven prestop poskrbeli tudi v tretjeuvrščenih Domžalah. Trener Simon Rožman ima na voljo celo vrsto obetavnih igralcev, ki so s svojimi odličnimi jesenskimi predstavami na tribune zvabili številne oglednike iz tujine. Morda bo tudi kateri od rumeno-modrih članov odšel na tuje, medtem pa je pogodba potekla hrvaškemu napadalcu Mateju Eteroviću, ki je zadnjo leto in pol igral na posoji pri velenjskem Rudarju. Nič nenavadnega ne bo, če bodo na vrata športnega parka ob Kamniški Bistrici spet potrkal tudi Zlatko Zahovič.