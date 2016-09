Jan Oblak ustavil Bavarce

Tudi sredin večer v ligi prvakov ni ostal brez slovenskega pečata. Največji posel pa je opravil Jan Oblak, ki je z Atleticom porazil münchenski Bayern, 1:0 je bilo, Bavarci in novi trener Carlo Ancelotti pa so si polomili zobe. Tudi zaradi našega čuvaja mreže. Ko je bilo treba, je bil Oblak na mestu. Še posebno so mu vsi hvaležni za obrambo pri rezultatu 0:0. Meril je Thomas Müller, Škofjeločan pa je obranil strel nemškega reprezentanta. Domačo zmago je zagotovil 23-letni Belgijec Yannick Carrasco. Madridčani so na vrhu lestvice, šest točk imajo po dveh tekmah. »Atletico premore ubijalski instinkt, nam je to manjkalo. Na domačem terenu bomo imeli priložnost, da se jim oddolžimo za ta poraz,« je po tekmi dejal vratar nemške ekipe Manuel Neuer. »Proti Atleticu je vedno težko igrati in iskati rešitve v napadu,« je priznal Arjen Robben. Bavarci so včeraj sklonjenih glav zapuščali Madrid. Ne, verjetno tudi ne zadnji. Atletico ima doma brutalno dobro statistiko. V 18 domačih tekmah lige prvakov je pod taktirko trenerja Diega Simeoneja zbral 14 zmag in tri remije ter en samcat poraz (datira v 30. september 2015 proti Benfici 1:2), ob tem so zabili 47 golov, prejeli so le štiri (4). V taisti skupini je 90 minut v dresu Rostova odigral tudi Miha Mevlja, Rusi so prišli do točke proti PSV (2:2). Še 25. zaporedno tekmo so ostali neporaženi na domačem terenu. Domače veselje pa je skalila nerazumljiva gesta navijačev, ki so na igrišče proti gostujočim navijačem vrgli banano. Pričakovati je kazen, saj ima Uefa ničelno toleranco do pojavov rasizma. »Manchester City še nima evropske zgodovine. To moramo še ustvariti. Dobili smo veliko lekcijo, kako začeti,« pa je po remiju na Škotskem modroval šef Man Cityja Pep Guardiola. Njegova zasedba je proti Celticu prišla do točke (3:3), vseh šest zadetkov pa je bilo doseženih do 55. minute. »Vem, kako težko je igrati na gostovanju pri Celticu, ki je začel močno. Pri drugem golu nismo imeli sreče. Ne spomnim pa se nobene njihove akcije po trenutku, ko so dosegli tretji gol. Treba je gledati pozitivno – nismo izgubili,« je tolažil samega sebe Guardiola. Na Otoku je do minut, svojih prvih v ligi prvakov, prišel tudi Andraž Šporar, ki je v drugem polčasu vstopil v igro na tekmi med Arsenalom in Baslom.



Jezni na Skomino



Barcelona si je nove tri točke priigrala na gostovanju v Nemčiji, kjer je Borussia po golu Belgijca Thorgana Hazarda povedla 1:0. Pri tem rezultatu je z roko igral Barcelonin zvezdnik Gerard Pique. Glavni sodnik tekme Damir Skomina ni dosodil enajstmetrovke, Nemci pa so bili po tekmi jezni nanj. Katalonci so spreobrnili potek in slavili z 2:1. Izidi 2. kroga lige prvakov – skupina A: Arsenal : Basel 2:0 (Walcott 7., 26.), Ludogorec : Paris Saint-Germain 1:3 (Natanael 16; Matuidi 41. Cavani 55, 60); vrstni red: PSG in Arsenal po 4, Ludogorec in Basel po 1; skupina B: Napoli : Benfica 4:2 (Hamšik 20, Mertens 51., 58., Milik 54; Guedes 71., Salvio 86.), Bešiktaš : Dinamo Kijev 1:1 (Quaresma 29.; Cigankov 65.); vrstni red: Napoli 6, Bešiktaš 2, Dinamo in Benfica po 1; skupina C: Borussia Mönchengladbach : Barcelona 1:2 (Hazard 34.; Turan 65. Pique 74.), Celtic : Manchester City 3:3 (Dembele 3., 46., Sterling (20. ag); Fernandinho 12., Sterling 28., Nolito 55.); vrstni red: Barcelona 6, Manchester City 4, Celtic 1, Borussia (M) 0; skupina D: Rostov : PSV 2:2 (Poloz 8., 37; Pröpper 14, De Jong 45.) , Atletico : Bayern 1:0 (Carrasco 35.); vrstni red: Atletico 6, Bayern 3, PSV in Rostov po 1.