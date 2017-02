Jan Oblak se seli, na poslovilno tekmo pride kralj

MADRID – Finale španskega nogometnega pokala med Barcelono in Alavesom, ki bo 27. maja v Madridu na stadionu Vicenteja Calderona, bo zadnja uradna tekma na tem objektu. Domačin stadiona Atletico Madrid, katerega prvi vratar je slovenski zvezdnik Jan Oblak (ta dobro okreva po poškodbi), naj bi se že poleti preselil na večji stadion Wanda Metropolitano.

Pride tudi kralj

V načrtih je namreč rušenje starega stadiona, pod katerim teče reka Manzanares, ter gradnja poslovnih objektov, zato bo finale obenem tudi slovo od tega legendarnega stadiona, je sporočila španska nogometna zveza RFEF. Novi stadion Wanda Metropolitano, ki bo imel za 20.000 mest večje kapacitete, sicer še gradijo.

Barcelona bo branila naslov pokalnega prvaka. »Veseli me, da bomo igrali finale na tem stadionu, ki nam budi lepe spomine na lansko sezono. Gre za zgodovinski stadion,« je ob tem dejal trener katalonskega velikana, ki je to sezono v polfinalu izločil prav Atletico Madrid, Luis Enrique. Za Alaves, ki je v polfinalu izločil Celto, bo to prvi nastop v finalu španskega kraljevega pokala (Copa del Rey).

Ogled tekme med katalonsko in baskovsko ekipo je že napovedal tudi španski kralj Felipe VI., mnogi pa se bojijo, da bo na plan privlekel politična sporočila, ki so v Španiji že stalnica na nogometnih in košarkarskih tekmah. Tako v Kataloniji kot tudi v Baskiji obstaja namreč želja po samostojnosti. Zadnje dni je na Pirenejskem polotoku potekala burna razprava o tem, kje bosta ekipi igrali finale pokala, nato pa je predsednik madridskega Reala Florentino Perez zavrnil možnost, da bi bil finale na stadionu Santiaga Bernabeuja, ki ima kapaciteto za 82.000 gledalcev. Perez je odpoved utemeljil s tem, da Real ravno tedaj načrtuje dela na stadionu.

Novi je na obrobju

Predsednik Atletico Madrida Enrique Cerezo pa je, že preden sta bila znana oba finalista pokala izrazil željo, da bi bil finale na Calderonu, čeprav ta sprejme »samo« 55.000 gledalcev. Takrat je bržkone še upal, da bo v finalu zaigral tudi Oblakov Atletico.

Madridski rdeče-beli so domačini na Vicenteju Calderonu, od koder se s srednje tribune vidi katedrala v centru mesta, vse od leta 1966, stadion pa je v zadnjih 10 letih gostil že tri finalne tekme pokala. Novo domovanje Atletica, stadion Wanda Metropolitano, leži povsem na obrobju mesta.