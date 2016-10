Italija in Španija brez zmagovalca, trije goli Mandžukića proti Kosovu

Z današnjimi tekmami 2. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu 2018 se je začel oktobrski sklop reprezentančnih tekem. Danes so nastopile ekipe v skupinah D, G in I, največ pozornosti pa je bilo namenjene dvoboju v Torinu med velesilama Španijo in Italijo, ki se je končal z delitvijo točk in izidom 1 : 1.

Tako Španci kot Italijani so kvalifikacijski cikel septembra začeli z zmago, tokrat pa je bolje kazalo Špancem. V prvem polčasu so imeli terensko premoč, ki pa je niso znali kronati s kakšnim zadetkom. Italijani so se spretno branili, takšna taktika pa je delovala do 55. minute. Takrat je vratar Italije Gianluigi Buffon naredil napako, ko je šel izbijat žogo izven kazenskega prostora, a jo je zgrešil, prazen gol pa je za vodstvo izkoristil Vitolo.

Po prejetem zadetku so se domači prebudili in postali bolj nevarni, zadeli pa so deset minut pred koncem. Sodniki so padec Ederja v kazenskem prostoru ocenil za enajstmetrovko, ki jo je natančno izvedel Daniele de Rossi in poskrbel, da se je njegova ekipa izognila prvemu porazu v kvalifikacijah za SP po letu 2004, ko jo je premagal Slovenija.

Daniele De Rossi je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Foto: Reuters

V preostalih tekmah te skupine je malček Liechtenstein moral priznati premoč Albaniji, izid je bil 0 : 2, Makedonija pa je gostila Izrael in izgubila z 1 : 2, potem ko je imela prav ob koncu sodnikovega dodatka še priložnost za izenačenje, a je vratar David Goresh ubranil strel z bele točke Adisu Jahoviću.

V skupini D je bil v ospredju dvoboj Avstrija - Wales. Valižani, prijetno presenečenje letošnjega EP, so na Dunaju dvakrat vodili, zadela sta Joe Allen in Kevin Wimmer, gostitelji pa so obakrat izenačili, dvakrat je zadel Marko Arnautović. Irci so na domačem terenu premagali Gruzijo z 1 : 0, edini gol je dosegel Seamus Coleman, v Moldaviji pa so gostovali Srbi in slavili brez težav s 3 : 0.

Preobrat Islandcev

V skupni I se je prvi krog končal zelo zanimivo, saj so bili izidi vseh treh tekem 1 : 1, tako da so imele pred današnjimi tekmami vse ekipe eno točko. Danes so junaki poletnega Eura Islandci dosegli drugo zmago, tokrat so premagali Finsko s 3 : 2, potem ko so zaostajali z 1:2. V končnici je sledila prava drama, najprej je izenačil Alfred Finnbogason, že globoko v sodnikovem dodatku pa je zadel še Ragnar Sigurdsson in Islandcem zagotovil tri točke.

Nogometaši Kosova so v albanskem Skadru gostili Hrvaško. Po pričakovanjih ji niso bili dorasli, na koncu je bilo kar 0 : 6, že v prvem polčasu pa se je z doseženimi tremi goli v le 30 minutah izkazal Mario Mandžukić. Turki pa so z Ukrajino igrali nedoločeno 2 : 2.