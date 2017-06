Imajo najboljše, imajo mlade

Nogometni kralji Evrope so se vrnili v Madrid, kjer jih je pričakala nepregledna množica navijačev, ki jih je pozdravila na ulicah španske prestolnice med vožnjo z avtobusom. Potem se je slavje preselilo še na do zadnjega kotička napolnjen stadion Santiago Bernabeu, kjer so člani Real Madrida še enkrat podoživeli podelitev pokala z velikimi ušesi. Real Madrid ima dvanajst naslovov prvaka Evrope (Milan jih ima sedem, Barcelona, Bayern in Liverpool po pet), tri je osvojil v zadnjih štirih sezonah in tako dokončno prevzel primat Barceloni, ki je blestela v prejšnjih letih. Kraljevi klub je prvi, ki je od ustanovitve zdajšnjega formata tekmovanja v sezoni 1992/93 obranil naslov najboljšega na stari celini. Če omenimo še izjemno strelsko statistiko prvega zvezdnika Cristiana Ronalda (v tej sezoni LP 13 nastopov in 12 zadetkov), ki je v finalu proti Juventusu dosegel dva zadetka in prišel do magične številke 105 golov samo v ligi prvakov, potem je vsaka beseda odveč. »Vsekakor je bila to posebna sezona. Pričakujem, da mi navijači na domačem stadionu ne bodo več žvižgali, kajti številke ne lažejo,« se je med drugim pridušal 32-letni CR7, ki bo januarja zagotovo še petič prejel zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, s tem pa se bo izenačil z Argentincem Lionelom Messijem iz Barcelone. Verjetno to še ni vse, kar je dosegel zdajšnji rod Real Madrida z Ronaldom. »Menim, da se je naš projekt izkazal za odličnega. Imamo najboljše igralce na svetu in množico mladcev. Ta sezona je rezultat naše politike. Ko zvezdniki niso igrali, so svoje dobro opravili mladi igralci. Ogromen aplavz si zasluži Zinedine Zidane. Pomagal nam je že leta 2001, ko je v klub prinesel svoj igralski talent in spremenil tok zgodovine. Zdaj opravlja izjemno delo še kot trener, zato se mu moramo zahvaliti,« je dejal predsednik Reala Florentino Perez.



Štiriinštiridesetletni Zizou se je na klop galaktikov usedel januarja lani in takoj osvojil ligo prvakov. Letos je z varovanci ponovil vajo na evropski sceni, po petih letih suše pa je z njimi osvojil še špansko prvenstvo. Pogodba s klubom mu poteče prihodnje leto, vendar nihče ne dvomi, da bo kmalu sledilo podaljšanje sodelovanja. »Ne bom dejal, da bom ostal tu do konca življenja. To ne obstaja. Toda zelo sem hvaležen temu čudovitemu klubu, da mi je dal priložnost. Imam še veljavno pogodbo in mislim, da bom tu tudi naslednje leto,« je sila skromno, že kar ponižno držo ohranil eden največjih nogometašev vseh časov, zdaj tudi eden najvplivnejših strategov na planetu. Večno lačen uspehov pa kljub slavju in dopustu z enim očesom že zre proti tekmama za španski superpokal na začetku nove sezone. Nasprotnik? Seveda, Barcelona.