Igralkam Olimpije prvi naslov, načrtujejo lov na ligo prvakinj

Minuli teden so sezono na domači nogometni sceni končale tudi nogometašice. Najprestižnejša lovorika je letos pristala v Ljubljani, nove državne prvakinje so igralke ŽNK Olimpija Ljubljana. Na zadnji tekmi državnega prvenstva so zmajčice v gosteh s 3:2 ugnale dosedanje prvakinje ŽNK Teleing GMT Beltince. »Videli smo pravo dramo. Na koncu se je izšlo v našo korist,« se je naslova razveselila kapetanka Lucija Grad, ena od izkušenih igralk, ki so okrepile ljubljansko vrsto, in že pred sezono ni skrivala, da cilja na naslov. Kljub temu se Pomurke niso dale – o prvakinjah je odločalo zadnje dejanje sezone. Gostiteljice so do 75. minute vodile z 2:0. Pet minut prej so ostale brez izključene Sare Makovec. Tudi ali predvsem zato so se povsem pomaknile v obrambo, Olimpija pa je zrežirala epski preobrat. »Tudi na prejšnjih tekmah proti Beltinčankam smo dobro igrale, a nismo verjele v preobrat. Tokrat smo strnile vrste in uspelo nam je,« še danes z nekoliko hripavim glasom pripoveduje Gradova, ki je zavoljo poškodbe vratarke Eve Vamberger stopila v vrata. »Trudila sem se, da sem po najboljših močeh opravila svoje delo. Igralkam v polju nisem mogla več pomagati, kot sem prej,« pove izkušena branilka, ki pa je bila že v mlajših selekcijah označena za nadarjeno vratarko.



Pokal v Beltince



Tolažilno nagrado so Pomurke našle v osvojenem pokalu. S 6:0 so porazile ŽNK Rudar Škale, tri gole je zabila Tjaša Tibaut. To je bil sedmi pokalni naslov za Pomurke, ki jih zagotovo zapušča dosedanja kapetanka Manja Rogan, saj se seli v Švico.



Menjava trenerja



Ekipa je naslov proslavila, vedoč, da je za njimi turbulentna sezona. Lani poleti je dosedanjega trenerja Milana Petroviča nadomestil Samir Škrgič, ki je ostal do letošnje pomladi. Po drugem porazu proti Pomurkam je uprava pripeljala izkušenega in umirjenega Tomaža Uplja, ki mu je uspelo z ekipo prvemu priti skozi cilj. »Tokratno prvenstvo je bilo specifično, o prvakinjah so odločali derbiji, ne pa t. i. male tekme. Nam je uspelo, v prvem planu pa so bile igralke. One so zaslužne za ta naslov. Pomagal sem po najboljših močeh,« je dodal skromni Upelj. Ali bo še trener ali ne, ne ve. Svoje je naredil, na to je ponosen. »V Sloveniji je tako, šteje in kaj velja le prvo mesto. Tudi mi smo si ga močno želele. Želim si, da bi ta naš uspeh dal novega zagona ženskemu nogometu v Ljubljani. Da bi se tudi zaradi naslova državnih prvakinj še več deklet odločilo in se nam pridružilo,« se nadeja Lucija Grad, ki pogleduje v novo sezono. Prepričana je, da bo jedro ekipe ostalo skupaj. Tudi zato, ker so si tako močno prizadevali, da se kot najboljša slovenska ekipa pravkar minule sezone prek kvalifikacij med 22. in 28. avgustom prebijejo v ligo prvakinj. Tekmice, ki jim bodo stale na poti v evropsko elito, bodo dobile 23. junija. Lucija si želi, da bi klubsko vodstvo zaradi zadnjega uspeha imelo vsaj malce lažje delo pri nabiranju podpornikov in sponzorjev kluba.