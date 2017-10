Hrvati v Kijevu vstali od mrtvih

LJUBLJANA – Medtem ko bomo na slovenski sceni v prihodnjem mesecu ali celo dveh spremljali sago o izbiri novega selektorja nogometne reprezentance (glavna kandidata sta trener hrvaškega prvaka Rijeke in nekdanji selektor Matjaž Kek ter Tomaž Kavčič, dosedanji pomočnik Srečka Katanca), bodo drugod, tudi pri južnih sosedih, še naprej trepetali za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. V ponedeljek so si po zadnjih tekmah v skupinah neposredno uvrstitev na mundial zagotovili še nogometaši Srbije in Islandije, že prej so si to priigrali Španci, v dodatne kvalifikacije pa gredo tudi reprezentance Hrvaške, Italije in Irske.

Hrvatom je po blamaži na Reki v dvoboju s Finsko (1:1) uspel podvig v Kijevu, kjer so z dvema zadetkoma Andreja Kramarića premagali Ukrajino in si zagotovili nastop v play-offu, kjer bodo eni izmed štirih nosilcev. Delovala je tudi šok terapija z menjavo selektorja; Anteja Čačića je zamenjal Zlatko Dalić in v vsega 48 urah optimalno pripravil ekipo za zmago. Glavni junak na igrišču Kramarić je dejal: »Seveda sem srečen, to je ena mojih najboljših tekem. Toda ni potrebe po evforiji, saj še sploh nismo opravili vsega in nismo tam, kjer bi že morali biti.Toda pokazali smo karakter in kaj naša reprezentanca pomeni. Zdaj nas čakata dve še težji tekmi.« Če sinoči ni bilo posebnih presenečenj v zadnjih kvalifikacijskih tekmah, jim lahko v petek žreb v Zürichu nameni Grčijo, Irsko, Severno Irsko ali Švedsko. Termini prvih tekem v dodatnih kvalifikacijah so od 9. do 11. novembra, povratni dvoboji pa od 12. do 14. novembra.