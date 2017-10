Hrvati trepetajo za Matjaža Keka

Hrvati so se razpisali o Matjažu Keku, ki je iz Reke naredil državne prvake. Foto: Tadej Regent/Delo

»Slovenski strokovnjak odhaja? Veliki šok na Rujevici. Reka bi lahko zelo hitro ostala brez trenerja. Matjaž Kek nepričakovano zapušča klop hrvaških prvakov?!« To so besede, ki so jih sinoči zapisali v vodilnem hrvaškem športnem mediju Sportske novosti.

Časnik se je tako odzval na napoved Srečka Katanca, da je jutri njegova zadnja tekma z reprezentanco, potem pa zapušča selektorsko mesto. Hrvati so omenili šokanten poraz Slovenije proti Angliji, ki je zmagala 1 : 0 z golom Harryja Kana v 94. minuti, s tem pa je Slovenija tudi izpadla iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Hrvati povzemajo pisanje slovenskih medijev, da je prvi izbor Slovenske nogometne zveze, ki je takoj krenila v iskanje novega selektorja, prav nekdanji selektor Matjaž Kek. Nizajo tudi njegove uspehe v mandatu od 2007 do 2011, ko je reprezentanco popeljal na svetovno prvenstvo, »od tega tekmovanja pa se Sloveniji ni uspelo kvalificirati niti na eno veliko tekmovanje«.

Kek je Reko prevzel leta 2013, postali so državni prvaki, pri Sportskih novostih pa špekulirajo, da je veliko vprašanje, ali bi lahko hkrati vodil aktualne hrvaške državne prvake in slovensko reprezentanco ali pa bi v primeru vrnitve na mesto selektorja slovenske reprezentance klop Reke zapustil.