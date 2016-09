Hrvaški nogomet v šoku: zvezdnika na Pagu ubila osa

ZAGREB – Žalostna vest je pretresla hrvaški nogomet. Preminil je legendarni nogometaš NK Zagreb Željko Smolek (64).

Veljal je za enega najboljših zagrebških nogometašev. V karieri je igral za tamkajšnji klub Kemičar od 1967 do 1969 in NK Zagreb od 1969 do 1984, za katerega je odigral 670 tekem. Prav v slednjem je kot igralec, trener in funkcionar preživel 35 let. Bil je član talentirane generacije, ki si je tedaj priborila nastopanje v prvi hrvaški ligi. Velika hitrost, preigravanje in dober predložek so bili tisti, ki so navdušili domačo publiko

Po poročanju hrvaških medijev je Smolek preminul na otoku Pagu, potem ko ga je pičila osa, na katere je bil alergičen, a tega ni vedel. Ravno zato se ni takoj odpravil zdravniku. Kmalu zatem je alergijska reakcija zaustavila njegovo srce za vedno.