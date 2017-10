Hrvaški mediji: Slovenci kradejo trenerja Reke Matjaža Keka

REKA – Slovenski trener na začasnem delu na Hrvaškem Matjaž Kek, kjer z HNK Rijeka žanje uspehe vseh uspehov, je pri naših južnih sosedih zelo cenjen.

Ne skriva, da so ga klicali iz Nogometne zveze Slovenije, da bi po Srečku Katancu prevzel izbrano vrsto Slovenije. Hrvaški portal 24sata se je dotaknil izjav Keka za slovensko nacionalno televizijo, kjer je dejal: »Klical me je predsednik Nogometne zveze, a počakajmo, da vidimo želje obeh strani. Slovenska nogometna reprezentanca je zame vedno nekaj posebnega.« Ob tem pa dodal, da je Reka trenutno zanj najpomembnejša.

Tam ima še pogodbo in jasno je, kakšni so pogoji za odstop od te. »Ko pride čas, bom vse javno povedal, ne skrivam pa, da me je predsednik klical.« Kek je Slovenijo vodil med leti 2007 in 2011.

Spomnimo, Srečko Katanec je zapustil klop Slovenije po neuspešnem boju za SP 2018 .