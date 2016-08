Hit in Pečečnik z Gorico

Vodstvo Gorice, trenutno drugouvrščenega moštva v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije, počasi, a vztrajno pridobiva zaupanje lokalnega gospodarstva, potem ko je nekdanja garnitura šefov v milo rečeno sumljivem sodelovanju z italijanskimi partnerji klub skorajda pahnila v propad. Predsednik novogoriškega kluba Hari Arčon je z najtesnejšimi sodelavci in gospodarstveniki s posluhom za šport dokaj hitro stabiliziral delovanje kluba, dolgove pa še vedno odplačujejo. To jim gre dobro od rok, hkrati so zelo obetavni rezultati članske zasedbe. Nov pozitivni signal in konkretno pomoč so modro-beli dobili v okrepljenem sodelovanju z družbo Hit, ki je nekdaj že sponzorirala prvo moštvo, v zadnjih letih pa je sredstva namenjala zgolj mladinski šoli nogometašev.



Toda novo poslovno sodelovanje Hita in proizvajalca igralnih aparatov Interblock, ki je v lasti znanega poslovneža Joca Pečečnika z grenkimi nogometnimi spomini iz preteklosti, je odprlo novo finančno pipico tudi za varovance trenerja Mirana Srebrniča. Omenjeni družbi namreč pripravljata projekt Pulse Arena, ki bo vrata odprla decembra. Ta bo ponudila edinstveno obliko preživljanja prostega časa, ki inovativno združuje najnovejše smernice na področju igralništva in interaktivnosti v zabavnem ozračju. Hit bo torej v preurejenih prostorih nekdanje diskoteke v Perli vabil predstavnike mlajših generacij, nogometaši iz mesta vrtnic pa bodo po svoje prispevali k promociji nove igralniške zabave s priokusom športa. To napoveduje boljše čase za klub, ki bi lahko ob Mariboru, Olimpiji in Domžalah tvoril veliko četverico na slovenski sceni. »V klubu je ob trenutnem drugem mestu na lestvici prve slovenske lige vzdušje nadvse pozitivno in usmerjeno k akciji. Odgovornosti do vseh partnerjev se zavedajo vsi igralci in akterji novogoriškega nogometa. Tudi odločitev Hita, da po večletnem sodelovanju na področju razvoja mladinskega nogometa nameni sredstva tudi za delo članske ekipe, vsi hvaležno pozdravljamo. Pridobiti sponzorja ekipe v slovenskem nogometnem prostoru je res velik zalogaj, zato se bomo zaupanje družbe Hit trudili upravičiti s trdim delom ter vsemi malimi in velikimi dosežki v tej sezoni. Ključno je, da so naši interesi usklajeni,« je zadovoljen Hari Arčon, ki je še pojasnil: »Gorica je s člansko ekipo, ki je sestavljena iz pretežno domačih, primorskih igralcev, neke vrste unikum v slovenskem nogometu. Zato je pošteno, da smo na delo in rezultate te ekipe še toliko bolj ponosni. Tudi finančna kondicija kluba se je krepko izboljšala, lahko bi rekli, da celo hitreje od sanacijskega programa, ki smo ga zasnovali pred dobrim letom.«



Nogometaši Gorice bodo že danes ob 20.15 na svojem stadionu v derbiju 7. kroga gostili tretjeuvrščeno moštvo Domžal. Jasno, apetiti navijačev so se povečali, toda Arčon opozarja: »Realnost, od katere ne smemo bežati, je, da moramo ostati potrpežljivi in skromni drug do drugega, a hkrati lačni novih uspehov. Naš skupni imenovalec celotnega projekta je ustvarjanje, in to je vodilo za prihajajočo sezono. Igralci se morajo zavedati velikih priložnosti, ki čakajo predvsem njihov odgovor, in to brez raznih interesov tretjih oseb. Tudi trenerji zelo dobro poznajo in razumejo situacijo, poleg tega imajo ogromno izkušenj, ki so jih sposobni složno pretopiti v dobre rezultate oziroma v uspešno nadaljevanje sezone. Želimo si še več ljudi na tribunah, ki bi nas podpirali tako, kot nas podpirajo tisti najbolj zvesti navijači.« Sicer je danes na sporedu še ena prvoligaška tekma; ob 19. uri bodo Radomlje gostile Krško. Preostali pari 7. kroga so: Olimpija – Luka Koper (jutri ob 20.15), Aluminij – Rudar (v nedeljo ob 17. uri), Celje – Maribor (v nedeljo ob 20.15)