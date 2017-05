Higuain z dvema zadetkoma Juventusu odprl pot v finale

MONAKO – Nogometaši Monaca so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov doma izgubili proti Juventusu z 2 : 0. Oba zadetka za goste je dosegel Gonzalo Higuain. Povratna tekma bo prihodnji torek v Torinu. V drugem polfinalnem paru je madridski Real na torkovi prvi tekmi premagal mestnega tekmeca Atletico s 3 : 0 .

Juventus je v Monaku prišel do lepe in morda že odločilne prednosti za preboj v finale. Monaco, ki je v tej sezoni presenetil evropsko nogometno javnost in na površje spravil kar nekaj nogometašev, ki se bodo poleti bogato prodali, je kljub svoji napadalni usmerjenosti tokrat naletel na previsoko oviro. Izkušeni Juventusovi branilci so bili kos vsem napadom domačih, ofenzivci stare dame pa so znali unovčiti svoje priložnosti.

Juventus je povedel v 29. minuti. Argentinec Paulo Dybala je najprej s peto na sredini igrišča podal do drugega Argentinca, Higuaina, ta je žogo podaljšal do Brazilca Danija Alvesa, ki mu jo je takoj vrnil, Higuain pa je znotraj kazenskega prostora matiral Danijela Subašića.

V 59. minuti je torinska ekipa podvojila prednost, Higuain je iz bližine zadel za 2 : 0. V zaključku tekme so bili več pri žogi gostitelji, vendar niso resneje ogrozili Gianluigija Buffona.