Hart z muko rešil Anglijo pred srčnimi Slovenci

Še dolgo bodo navijači slovenske nogometne reprezentance, ki se jih je v Stožicah zbralo 13.274, pred TV-zasloni pa na stotisoče, premlevali zapravljene priložnosti za zmago proti velesili Anglije in izvrstne obrambe vratarja Joeja Harta. Roman Bezjak bi ga lahko matiral v prvem polčasu, ko je bil z njim ena na ena, a je angleški čuvaj mreže odlično posredoval. Jasmin Kurtić je pozneje poslal žogo že mimo njega, a se je odbila od vratnice. V drugem polčasu je po strelu z glavo prisilil Harta v neverjetno, že prav akrobatsko obrambo, ko je žogo odbil v prečko in vratnico, da je le ohranil mrežo nedotaknjeno, in trdo pristal na okviru vrat. Povrhu je bil Hart zmagovalec dvoboja z Josipom Iličićem. Angleški asi, podprti s 1800 navijači, so zelo zadovoljni zapustili Ljubljano, saj so se spretno in srečno izognili porazu.



Selektor slovenske izbrane vrste Srečko Katanec je po sobotni zmagi proti Slovaški in remijem z Anglijo lahko ugotovil le: »Če danes ne bi bil zadovoljen, nekaj ne bi bilo v redu z mano. Čestitke fantom, mislim, da je točka prigarana, zaslužili pa smo si tudi kaj več, vsaj po priložnostih bi morali na tej tekmi zmagati. Toda nismo imeli sreče, da bi žoga šla v gol. Fantom čestitam za odnos do dresa, tehnično in taktično so oddelali, vse se je izšlo. Pohvalil bi tiste, ki so igrali, in vse na klopi, saj so dejansko del moštva in so na celotnih pripravah opravili svoj del tako, kot je treba. Takšnega odnosa že dolgo nisem videl. Jokić je kakšnih 70 minut odigral z zlomljenim prstom na nogi. Lepo je biti v takšni slačilnici, dolgo nismo imeli takšnega ozračja, zadovoljstva. Fantje so dobili nagrado, v klube se lahko vrnejo zadovoljni, ne bo jim treba razmišljati o stvareh, ki so se zgodile.«



Kampl ni (več) sporen



Vse lepo in prav, toda samo upamo lahko, da se po koncu kvalifikacij Katančevi bojevniki ne bodo z grenkobo spominjali tokratnih izgubljenih točk. »Če bi pred tekmama rekli, da je želja osvojiti štiri točke, bi se strinjali, da je to super. Zdaj pa vidimo, da bi glede na priložnosti na vseh tekmah doslej lahko imeli tudi devet točk. Vseeno sem zadovoljen, iztržili smo, kar se je dalo,« ostaja realen Katanec, ki je v dobrem tednu stoično prenesel mnogo škodoželjnih kritik zaradi nespretne odpovedi domnevno preutrujenega Kevina Kampla. Zvezdnik Bayerja iz Leverkusna je milo rečeno nerodno komuniciral s šefoma (še ex-predsednik NZS in predsednik Uefe Aleksander Čeferin) kar po SMS-sporočilih. Toda Katančeve besede po tekmi z Anglijo so namigovale, da bo vse ostalo med njima ter da se bo po javnem odzivu reprezentantov na Kamplovo ravnanje vse skupaj vrnilo za zaprta vrata slačilnice. Katanec je poudaril: »Kevin Kampl je del slovenske reprezentance, in to bo ostal. Tu ni nobenih dvomov. Javno povem, da ni bilo nobenega spora z njim, vsaj jaz ne vem zanj. Kaj pa se je delalo okrog tega, naj vsak pri sebi dobro razmisli, ali je bilo to v dobro slovenskega nogometa ali ne. Jaz ne vem prav nič o nobenem sporu.«



Zdravega, spočitega in ustrezno pripravljenega Kampla bo tako Katanec vpoklical že na prihodnjo akcijo, ko bo v 4. krogu kvalifikacij Slovenija 11. novembra gostovala na Malti, 14. novembra pa bo odigrala prijateljsko tekmo s Poljsko v Wroclawu. »Igralci na vsako akcijo pridejo v določenem stanju, niso vselej enaki. Enkrat niso ustrezno fizično pripravljeni, drugič psihološko. Upam, da bodo tudi na prihodnjo akcijo novembra prišli v podobnem stanju kot tokrat. Če bo tako, bo okej, če pa ne, bomo imeli ponovno težave. Toda to je sestavni del našega poklica. Pri Krhinu bomo videli, kako je s poškodbo mišice, Jokić mora pozdraviti prst, poškodovan je tudi Cesar, nekaj težav ima še Struna. Bomo videli, kako bo čez en mesec. Poskušal bom pač izbrati najboljše za posamezne položaje, ki naj odigrajo po svojih najboljših močeh. Pri tem ni kaj preveč filozofirati,« ostaja pragmatičen Srečko Nacionale, ki je s svojimi asistenti in varovanci očitno našel formulo za stabilnost, čvrstost in učinkovitost moštva brez prevelikih nihanj v igri. Formulo, ki lahko Slovenijo odpelje na mundial v Rusiji.



Zmagi Slovaške in Litve



V preostalih dveh tekmah 3. kroga v skupini F sta Slovaška in Litva zmagali. Slovaki so bili v Trnavi boljši od Škotov s 3:0, dva gola je zabil Robert Mak, enega pa Adam Nemec. Litva je v Vilniusu gostila Malto in jo premagala z zadetkoma Fedora Černycha in Arvydasa Novikovasa iz enajstmetrovke, potem ko je Malta od 82. minute igrala brez izključenega Jonathana Caruana. V 4. krogu kvalifikacij za SP bo Slovenija 11. novembra gostovala na Malti, Anglija bo gostila Škotsko, Slovaška pa se bo doma pomerila z Litvo.

Mladi izgubili v Srbiji



Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je odigrala zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2017. V skupini 2 je gostovala v Gornjem Milanovcu pri Srbiji in izgubila s 3:1 (2:1). Častni zadetek za Slovenijo je dosegel Mitja Lotrič. Tekma v Gornjem Milanovcu ni odločala tako rekoč o ničemer več. Italijani in Srbi so si že pred tem zagotovili prvi dve mesti v skupini. Italijani, ki so v Litvi igrali 0:0, so si z zmago v skupini že zagotovili nastop na EP, Srbi pa dodatne kvalifikacije. Izbranci Primoža Glihe so v kvalifikacijah zbrali pet zmag (Andoro so premagali doma in v gosteh, doma pa Litvo, Srbijo in Irsko) ter pet porazov. Vrstni red: Italija 24 točk, Srbija 23, Slovenija 15, Irska 12, Litva 10, Andora 3.