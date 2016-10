Guardiola testira City proti svoji Barceloni

BARCELONA – Drevi bo na elitnem odru svetovnega klubskega nogometa v ospredju gostovanje Pepa Guardiole v Barceloni. Katalonec domov prihaja v vlogi trenerja angleškega velikana Manchester Cityja, vseeno pa bo na kultnem stadionu Camp Nou doživel prisrčen sprejem, saj je z Barço kot trener osvojil kar 14 lovorik v obdobju 2008-2012, kot igralec blaugrane od 1991. do 2001. pa 16. Po treh letih vodenja nemškega velikana Bayerna iz Münchna, s katerim se zavihtel na vrh Evrope, se je letos preselil na Otok, kjer je zapravil 172 milijonov evrov za nakup igralskih okrepitev. Odkar je leta 2008 Manchester City prevzel šejk Mansour iz Združenih arabskih emiratov, so sinje modri osvojili naslov angleškega prvaka v letih 2012 in 2014, v minuli sezoni pa samo ligaški pokal. Toda lastniki so zadovoljni z razvojem in poslovanjem kluba, saj so letos prešteli dobiček 20,5 milijona evrov. S prihodom 45-letnega Guardiole na čelo moštva pričakujejo še vzpon na nogometni Mont Blanc.



Barcelona ima po dveh krogih vseh šest točk, City pa štiri, po zmagi proti Borussii iz Mönchengladbacha in remiju s Celticom v Glasgowu. »Imamo še štiri tekme, dve moramo dobiti in potem smo v izločilnem delu tekmovanja. Zagotovo bomo prve točke poskušali osvojiti že v prihodnji tekmi,« napoveduje Guardiola. Glede na to, da Barcelona na svojem stadionu v ligi prvakov ni izgubila od leta 2013, dobila je zadnjih 12 tekem, dodaja: »Igrali bomo svojo igro. Vem, kako bi želeli igrati, vsekakor pa moramo dobro vedeti, proti kateri ekipi igramo. V zadnjih letih prav veliko moštev tam ni zmagalo.« Barcelona je v španskem prvenstvu nazadnje povozila Deportivo La Coruña s 4:0, prvi zvezdnik Lionel Messi se je po treh tednih zdravljenja vrnil z zadetkom kot rezervist, na treninge katalonskega moštva sta se vrnila tudi bočna branilca Sergi Roberto in Jordi Alba. Barcelona je četrta v la ligi po osmih krogih, za vodilnim madridskim Atleticom zaostaja štiri točke. City v Angliji vodi, nazadnje je doma v 8. krogu remiziral z Evertonom (1:1).



Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak bo drevi z Atleticom gostoval pri Rostovu v Rusiji. Rdeče-beli bi si z zmago že zagotovili nastop v osmini finala LP, saj so dobili obe dosedanji tekmi. Nastopa in dokazovanja proti francoskemu prvaku PSG na pariškem stadionu Park princev pa si želi slovenski napadalec Andraž Šporar v dresu švicarskega Basla. Parižani se z londonskim Arsenalom (oba imata po štiri točke) potegujejo za prvo mesto v skupini A, v evropskih tekmovanjih niso izgubili že na 41 domačih tekmah. Basel ima eno točko in računa na morebitno presenečenje. Pari 3. kroga lige prvakov – skupina A: PSG – Basel, Arsenal – Ludogorec Razgrad; skupina B: Napoli – Bešiktaš, Dinamo Kijev – Benfica; skupina C: Celtic – Borussia Mönchengladbach, Barcelona – Manchester City; skupina D: Bayern – PSV, Rostov – Atletico Madrid.

Nov ples milijonov v Realu Vodstvo Real Madrida vneto podaljšuje pogodbe z nosilci igre. Prejšnji teden je to opravilo z nemškim vezistom Tonijem Kroosom, ki bo ostal član kraljevega kluba do leta 2022, zdaj je na vrsto prišel še 31-letni hrvaški vezist Luka Modrić, ki je trenutno odsoten z igrišč zaradi poškodbe levega kolena. Hrvat je podaljšal pogodbo do leta 2020. Doslej je zaslužil 5,6 milijona evrov na leto, po novem naj bi na leto prejel sedem milijonov evrov. V kratkem naj bi novi pogodbi podpisala prva zvezdnika Portugalec Cristiano Ronaldo (astronomskih 240 milijonov za pet let) in Valižan Gareth Bale, ki hoče biti v podobnem plačilnem razredu kot CR7 in menda zahteva 840.000 evrov tedenske plače.