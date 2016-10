Gruziji točka v Cardiffu, Hrvatom tri v Tampereju

Nogometna reprezentanca Gruzije je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 osvojila prvo točko. To ji je presenetljivo uspelo na gostovanju pri Velsu, ki je odlično igral na letošnjem evropskem prvenstvu. Gostitelji so sicer z golom Garetha Bala povedli, toda v drugem polčasu je izenačil Tornike Okriašvili.

Hrvati so po Kosovu brez praske preživeli tudi gostovanje na Finskem. Tokrat strelsko niso bili tako razpoloženi kot pred dnevi, ko so najmlajšo evropsko reprezentanco premagali s 6 : 0. V prvem polčasu so imeli le eno priložnost, a jo tudi izkoristili. Zadel je Mario Mandžukić.

Kosovo je zabeležilo še en prepričljiv poraz, Ukrajina ga je premagala s 3 : 0. So pa se gosti dolgo časa dobro držali, prvi gol so si v 31. minuti zabili sami, druga dva pa prejeli v zadnjih 10 minutah, ko sta v polno zadela Andrij Jarmolenko ter Ruslan Rotan.

Svoj prvi gol v kvalifikacijah so dosegli igralci Lihtenštajna, ta pa na gostovanju v Tel Avivu ni zadostoval za prvo točko, saj so Izraelci že v prvi 16 minutah zadeli dvakrat, obakrat je bil strelec Tommer Hemed.