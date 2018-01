Gorici pol milijona evrov za Kapića

LJUBLJANA – Potem ko so prejšnji teden že začeli priprave na spomladanski del sezone v osmih slovenskih nogometnih prvoligaših, bodo danes vadbo začeli tudi v ljubljanski Olimpiji in velenjskem Rudarju. Medtem je zelo živahno tudi na nogometni tržnici, kjer so bili doslej daleč najbolj aktivni v Celju. Prvoligaša iz knežjega mesta je zapustilo kar osem igralcev, trener Dušan Kosič pa ima pod svojo taktirko kar sedem novincev. Kot zadnji je med rumeno-modre prispel Jan Andrejašić. Dvaindvajsetletni desni bočni branilec je bil član Kopra, ki je lani ostal brez prvoligaške licence in se je moral preseliti v najnižji rang tekmovanja. »Vesel sem, da sem postal član Nogometnega kluba Celje. Rad bi se zahvalil celotnemu strokovnemu vodstvu, da so mi dali priložnost, da verjamejo vame. Zavedam se, da bom moral trdo trenirati in se dokazovati,« je dejal Andrejašić, ki je verjetno zadnja okrepitev petouvrščenega Celja pred nadaljevanjem državnega prvenstva. V mestu ob Savinji naj bi ostal do poletja 2020.



Vodilni Maribor je še dodatno okrepil obrambno linijo. Po Kassimu Doumbii je v Ljudski vrt prispel še en štoper, 24-letni Srb Saša Ivković, ki ima tudi hrvaško državljanstvo, doslej pa je igral za Voždovac iz Beograda. »Želeli smo povečati konkurenco v obrambni vrsti, saj smo ostali pri dveh štoperjih. Rajčević je poškodovan, Šme ni igral leto in pol, Uskoković je še mlad. Maribor v slovenski ligi večinoma igra na polovici nasprotnikov in potrebujemo tudi tehnično zelo dobre igralce. Njegove igre v srbskem prvenstvu so zaznali vsi, po izboru trenerjev in kapetanov vseh klubov je bil izbran v najboljšo enajsterico jesenskega dela prvenstva Srbije. Izkoristili smo priložnost, da pride v naš klub, in sem prepričan, da smo dobili odlično okrepitev,« je pojasnil športni direktor Maribora Zlatko Zahovič. »Vse se je hitro razpletlo, ob zanimanju in ponudbi Maribora nisem imel pomislekov. Vem, da prihajam v uspešen in odlično organiziran klub, ki je postal stalnica v evropskih pokalih. To bo zame izziv, hkrati pa tudi spodbuda, nova stopnica v karieri. Želim prispevati svoj delež k novemu naslovu prvaka in potem pri naslednjih kvalifikacijskih preizkušnjah. Stadion je čudovit, slišal sem veliko lepega o navijačih. Zavedam se konkurence, a se bom s prizadevnostjo potrudil, da si priborim mesto v ekipi,« je dejal Ivković, ki je podpisal pogodbo do konca sezone 2020/21.



Trener drugouvrščene Olimpije Igor Bišćan je potrdil, da je zmaje okrepil z dvajsetletnim hrvaškim branilcem Filipom Uremovićem iz zagrebškega Dinama. »Gre za nogometaša, ki je vajen boja za vrh lestvice in ga naš strokovni štab dobro pozna. Obstajajo možnosti glede potencialnih odhodov in prihodov, ampak za zdaj je to vse. Normalno, nisem samo jaz odgovoren za to. Tu sta tudi Mladen Rudonja in predsednik Milan Mandarić, ki se ukvarjata s tem,« je povedal Bišćan. Leto in pol pred iztekom pogodbe so pri Olimpiji dali proste roke desnemu bočnemu branilcu Denisu Klinarju, ki se je preselil k madžarskemu prvoligašu Puskas Akademia.



Gorica je ostala brez žlahtnega vezista Rifeta Kapića, ki se je že lani spogledoval z odhodom v tujino, zdaj pa je novega delodajalca našel v švicarskem prvoligašu Grasshoppersu. Trener Primorcev Miran Srebrnič je s tem izgubil enega ključnih igralcev, a je bil na odhod 22-letnega igralca iz BiH pripravljen. Goričani so s tem prestopom zaslužili zelo spodobnih 500.000 evrov, kar pomeni nov velik korak v stabilizaciji kluba, ki je bil pred dvema letoma in pol na robu propada. Kapić je z novim klubom podpisal štiriinpolletno pogodbo. Triglav iz Kranja je zapustil napadalec Matej Podlogar, ki se bo v prihodnje uveljavljal v dresu poljskega drugoligaša Olimpie iz Grudziadza. Vodstvo zadnjezuvrščenega moštva Ankaran-Hrvatini se je poslovilo od štirih igralcev, ki se jeseni niso naigrali. To so Sven Dodlek, Emir Dautović, Dino Škvorc in David Nazim.