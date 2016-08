Goričani premagali Domžalčane

NOVA GORICA – Nogometaši Gorice so v sedmem krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Domžale s 3 : 1 (1 : 0).

Goriški nogometaši še naprej ostajajo eno prijetnejših presenečenj in ostajajo v stiku z vrhom državnega prvenstva. Z zmago proti sosedom na lestvici so se Primorci vsaj za 24 ur zavihteli celo na prvo mesto prvenstvene lestvice.

Domžalčani so v Novi Gorici hitro doživeli hladen tuš. Benjamin Morel je v šesti minuti izgubil žogo na goriški strani igrišču, Rifet Kapić je z globinsko žogo našel Sandija Arčona, ki je bil prehiter za tekmece in s 14 metrov zabil v spodnji kot za 1 : 0.

V deveti minuti so domači po podaji Uroša Celcerja z leve strani prišli do nove priložnosti. Z glavo je streljal Miran Burgić, vendar je Adnan Golubović žogo ujel. V 17. minuti je bila Gorica nevarna po protinapadu. Strel Dejana Žigona je blokiral Miha Blažič, ki je prišel do odbite žoge, še enkrat sprožil, tokrat pa je bil na mestu Golubović.

Domžale so v 26. minuti prišle do lepe priložnosti, ko je Marko Alvir ukradel žogo, jo spravil do Luke Volariča, ki je podaljšal proti Elvisu Bratanoviću, ta pa je močno udaril po žogi, vendar je Grega Sorčan odbil. V 35. minuti se je še enkrat izkazal Golubović, ki je ujel žogo po strelu Gregoriča.

Gostje so drugi polčas začeli bolj napadalno. V 48. minuti je rezervist Juninho podal do Bratanovića, ki žoge ni najbolje zadel, zato je bila lahek plen Sorčana. Minuto kasneje je Bratanović nastavil žogo Juninhu, ki je meril v spodnji desni kot, Sorčan pa je s konicami prstov odbil v kot. Naveza Bratanović-Juninho je še enkrat »udarila« v 59. minuti, ko je prvi spravil žogo do Brazilca, ta pa je z 20 metrov dobro streljal, a je Sorčan žogo odbil v kot. V 59. minuti so Domžalčani izvedli kot. Benjamin Morel je prepustil žogo Žanu Majerju, ki je za las meril mimo gola. V 61. minuti so varovanci Luke Elsnerja le prišli do gola. Marku Alvirju ni najbolje uspelo preigravanje, a se je žoga odbila do Bratanovića, ki si je pripravil prostor za strel in žogo poslal za Sorčanov hrbet.

Domžalčani se niso ustavljali. Dve minuti po izenačujočem zadetku je do novega strela z razdalje prišel Juninho, Sorčan je bil dobro postavljen. Večino drugega polčasa so se domači branili in čakali na protinapad, v 74. minuti pa so izkoristili napako tekmecev in zadeli še drugič. Jure Balkovec je želel podati nazaj do branilcev, Arčon je prestregel žogo, stekel proti Goluboviću in ga premagal.

Domžalsko upanje je dokončno pokopal Kapić. Goričani so v 82. minuti izvajali kot, Miha Blažič je z glavo odbil do Kapića, ki je z vrha kazenskega prostora z natančnim udarcem premagal Golubovića.

Domžale bodo v naslednjem krogu igrale proti Aluminiju, Gorica pa proti Olimpiji. Obe tekmi bosta 10. septembra.