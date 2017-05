Gorica porazila Olimpijo, mrtvi boj za obstanek se nadaljuje

Nogometaši Gorice so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali ljubljansko Olimpijo z 1 : 0 (1 : 0). Goričani so v derbi predzadnjega kroga krenili z zavedanjem, da Ljubljančane na prvenstveni lestvici lahko dohitijo, ob tem pa bi imeli na koncu v boju za drugo mesto tudi boljši medsebojni izkupiček. Z golom Bedeja Osujija v 20. minuti so se vsaj začasno prebili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, krog pred koncem pa so potrdili tudi igranje v kvalifikacijah za evropsko ligo.

Prvoligaški nogomet se je po skorajda štirih letih premora vrnil na zelenico soboške Fazanerije. Prekmurski ljubitelji nogometa so v svoji družbi pozdravili nogometaše Radomelj, ki zaradi prenove domžalskega igrišča nimajo prvoligaškega domicila, in Maribora. Omenjena tekmeca v zadnjih tednih nista blestela. Za Maribor to velja tudi danes, saj še na peti tekmi zaporedoma niso zmagali, na drugi strani pa so Radomljani prekinili niz petih porazov.

Krčani, ki so v zadnjih štirih tekmah ostali neporaženi, so proti Koprčanom nujno potrebovali točke, da bi se izognili morebitnim dodatnim kvalifikacijam za obstanek v ligi, kajti v zadnjem krogu bodo gostovali v Mariboru. S Koprčani so imeli domači nogometaši sicer dobre izkušnje, saj so bili prav oni zadnji, ki so jim zadali zadnji poraz v sezoni. Čeprav so bili po 45 minutah na dobri poti, da bi še drugič v letošnji sezoni premagali koprsko ekipo, so se morali zadovoljiti s točko, s katero pa so vseeno ohranili minimalno prednost pred Aluminijem, ki je danes doma igral brez zadetkov proti Domžalam.

Celjani bi z zmago ostali v igri za mesta v evropskih tekmovanjih, toda do nje niso zmogli. Še do točke so prišli šele v izdihljajih tekme, pa čeprav so večji del tekme igrali z igralcem več. Tako pa so se celjski nogometaši poslovili od Evrope. Na drugi strani svojega cilja niso uresničili niti Velenjčani. Ti bi si z zmago že zagotovili obstanek v ligi, tako pa bodo morali počakati do zadnjega kroga, saj imajo le točko prednosti pred osmouvrščenim Krškim in dve pred predzadnjim Aluminijem.

Gorica - Olimpija 1:0 (1:0)

Krško - Koper 1:1 (1:0)

Aluminij - Domžale 0:0

Kalcer Radomlje - Maribor 1:1 (0:0)

Celje - Rudar Velenje 1:1 (0:0)

- lestvica:

1. Maribor 35 20 10 5 62:30 70

2. Olimpija 35 16 9 10 48:35 57

3. Gorica 35 15 12 8 47:39 57

4. Domžale 35 16 8 11 62:41 56

5. Celje 35 14 10 11 44:38 52

6. Koper 35 12 14 9 43:39 50

7. Rudar 35 10 10 15 49:51 40

8. Krško 35 8 15 12 39:49 39

9. Aluminij 35 9 11 15 38:55 38

10. Radomlje 35 1 9 25 23:80 12