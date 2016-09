Gorica – Luka Koper 1 : 1

NOVA GORICA – Nogometaši Gorice in Luke Kopra so se v zaostali tekmi devetega kroga Prve Lige Telekom Slovenije v Novi Gorici razšli z neodločenim izidom 1 : 1 (1 : 1).

Primorski derbi in obračun sosedov konca iz prve polovice prvenstvene razpredelnice se je končal brez zmagovalca, kar povsem ustreza dogodkom na igrišču. Tekma ni navdušila, priložnosti so bile redke, obe ekipi sta najlepši izkoristili. Gorica je v prvem delu povedla, a so Koprčani v sodniškem podaljšku prvega polčasa odgovorili. Izkazalo se je, da jim je gol Senijada Ibričića zagotovil nadaljevanje tradicije neporaženosti v Novi Gorici, je pa res, da se je končal njihov niz zmag v Športnem parku, pred tem so Novo Gorico na zadnjih petih medsebojnih obračunih vselej zapustili zmagoslavno.



* Stadion v Športnem parku, gledalcev 500, sodniki: Mertik (Odranci), Povšnar (Zagorje), Šinkovec (Maribor)

* Strelca: 1 : 0 Gregorič (29.), 1 : 1 Ibričić (45.)

* Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Jogan, Škarabot (od 46. Celcer), Kapić, Kolenc, Humar, Kotnik (od 70. Žigon), Burgić (od 78. Nagode), Arčon

* Luka Koper: Simčič, Andrejašič, Gregov, Datković, Sikošek, Valencia (od 83. Pekuson), Ibričić, Biljan, Pranjić, Pučko, Štromajer (od 76. Muslimović)

* Rumeni karton: Štromajer

* Rdeči karton: /

Koprčani so konec prejšnjega tedna ostali brez trenerja Milana Obradovića, novi trener Igor Pamić pa še ni sedel na klop, tako da je tekmo vodil Oliver Bogatinov, sicer trener v koprskih mladinskih selekcijah. Tako kot njegov predhodnik je stavil na disciplino v ekipi, ker pa je imela podobno taktiko tudi Gorica, je igra v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma. Gostitelji so imeli več žogo v nogah, a resnejših priložnosti si niso priigrali ne eni ne drugi.

V 16. minuti je Miha Gregorič, nekdanji igralec Kopra, s strelom čez gol napovedal, da bi lahko zasolil nekdanji ekipi. In to se je 13 minut pozneje zgodilo, ko je izkoristil podajo iz prostega strela Rifeta Kapića in z glavo premagal vratarja Vasjo Simčiča. A kot se je izkazalo, to ni bilo dovolj za tri točke, saj je v zadnjih trenutkih prvega dela nekdanji bosanski reprezentant izkoristil natančen predložek nekdanjega hrvaškega reprezentanta Danijela Pranjića ter izenačil.

Drugi del je bil na začetku še bolj dolgočasen, ob koncu pa se je igra le nekoliko bolj razživela in ekipi sta imeli priložnost, da bi tekmo rešili v svojo korist. Koprčani, pri katerih je sredi polčasa Joel Valencia zadel zunanji del mreže, so prek Zlatana Muslimovića celo dosegli gol, a ga je sodnik razveljavil, le nekaj trenutkov pozneje pa je domači vratar Grega Sorčan ukrotil poskus Mateja Pučka.

Najlepšo priložnost v drugem delu pa so imeli v zadnji minuti sodniškega podaljška domači, Sandi Arčon se je sam znašel pred Simčičem, vendar je streljal mimo gola.