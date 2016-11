Golijade à la Domžale, Vuk kot nenasitni volk

Ko gre za državno prvenstvo nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije, ki v zadnjih sezonah pridobiva priljubljenost in vse večjo medijsko zastopanost, sta v glavnem v ospredju največja slovenska kluba Maribor in Olimpija. Imata najboljši obisk na svojih tekmah, najbolje organizirane navijače, zdaj je oživljeno še njuno veliko rivalstvo iz preteklosti. Toda ne gre zanemariti vloge Domžal, ki v zadnjih tednih pod vodstvom novega trenerja Simona Rožmana nizajo navdušujoče napadalne predstave z visokimi zmagami. Rumeno-modri so se tako utrdili na tretjem mestu, še več, zdaj že pošteno dihajo za ovratnik glavnemu dvojcu. Statistika ne pove nujno vsega, toda ne moremo mimo dejstva, da je Domžale najučinkovitejše moštvo s 40 zadetki, prejelo pa jih je 17 (najmanj Maribor in Olimpija, oba po 12). Rožmanova četa po 17 krogih PLTS za drugouvrščeno Olimpijo zaostaja štiri točke, za vodilnim Mariborom pa še za točko več. In prav Domžalčani bodo verjetno tisti, ki bodo na koncu jesenskega dela odločili, kdo bo prezimil na vrhu lestvice. Seveda ob predpostavki, da bo tudi takrat tesna razlika med vijoličnimi in zmaji ali pa se bodo med njih vrinili kar sami. V 21. krogu, ki bo na sporedu 10. in 11. decembra, bodo namreč na svojem stadionu gostili Maribor. Do takrat bo Domžale to soboto v 18. krogu gostilo Celje, v naslednjem krogu je za njih na vrsti občinski derbi z Radomljami, v 20. krogu pa bodo gostovali v Krškem. Takšen spored tekem marsikoga izmed njihovih privržencev sili k razmišljanju, da bi se nekdanji dvakratni slovenski prvaki lahko ob spodrsljajih vodilnih zavihteli tudi na sam vrh prvenstvene razpredelnice.



Že zdaj jim lahko nogometna javnost ob izjemno učinkovitih igrah in odličnih rezultatih v Rožmanovem obdobju (10 tekem, sedem zmag, trije porazi in razlika v zadetkih kar 29:8) izreče pohvale, saj pomenijo zelo prijetno osvežitev že tako zanimivega dogajanja v PLTS. Prvi strelec ekipe in drugi golgeter lige je denimo Marko Alvir (8 golov), takoj za njim je Slobodan Vuk (7), ki je nedavno postal klubski golgeterski rekorder (36 zadetkov). »Rekord mi pomeni veliko. To ni majhna stvar in vsak igralec bi bil vesel takšnega dosežka. Želim si še povečati to statistiko, da me bodo tisti, ki prihajajo za menoj, težje prehiteli. Preden zapustim klub oziroma se upokojim, se želim trdno zapisati v zgodovino. Rad bi poudaril, da za moj dosežek 90 odstotkov zaslug pripada soigralcem,« trezno razmišlja 27-letni Vuk, ki je kar šestkrat asistrial za zadetke in je s 13 točkami najučinkovitejši igralec v ligi. O izjemni učinkovitosti ekipe pravi: »Tudi sami se ne zavedamo, kaj nam uspeva. Iz tekme v tekmo dosegamo veliko golov in igralci se ne zavedamo, v kakšnem nizu smo in kako dobro igramo. Upam, da bo to trajalo čim dlje.« S soigralci so v zadnjih petih tekmah s petardo počastili Radomlje, Krško in Gorico, četverčka golov je bil deležen Aluminij. Ob udarnih strelcih so zdaj na očeh oglednikov tujih klubov tudi Gaber Dobrovoljc, Jure Balkovec, Žan Majer, Jan Repas in še kdo. Nova priložnost za dokazovanje bo za vse že v soboto ob 16. uri ob Kamniški Bistrici proti Celju.



Olimpija ob 2400 evrov



Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) Roman Rogelj je moral spet ukrepati zaradi neprimernega vedenja navijačev v 17. krogu Prve lige Telekom Slovenije. Olimpija mora plačati kar 2400 evrov kazni, ker so njeni navijači v Novi Gorici sprožili pirotehnična sredstva in s tem tudi prekinili tekmo za nekaj minut. Maribor bo plačal 950 evrov globe, ker so se tudi njegovi navijači nešportno vedli na tekmi z Radomljami v Domžalah, kjer so žalili domače navijače in sodnike. Radomlje in Gorica bosta v blagajno NZS plačala 400 oziroma 300 evrov, ker tudi njihovi navijači niso ostali dolžni gostom, kar se tiče žalitev.