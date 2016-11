Goli grožnje za Malto

Resda se je zvezdnik Bayerja iz Leverkusna Kevin Kampl poškodoval na sredini tekmi lige prvakov v Londonu, potem ko je zabil zmagoviti zadetek proti Tottenhamu, toda selektorja Srečka Katanca lahko pred petkovo kvalifikacijsko tekmo za SP na Malti veseli tudi odličen učinek Josipa Iličića in Roberta Berića v evropski ligi, saj sta oba zatresla mrežo tekmecev. Jojo je s Fiorentino gostil Slovana iz Libereca, Kranjčan je v 30. minuti najprej priigral enajstmetrovko, potem jo je še sam realiziral. Pozneje je še podal za gol Nikola Kalinića in bil v 69. minuti zamenjan, zmago s 3:0 pa je potrdil Cristoforo. Fiorentina vodi v skupini J z desetimi točkami, drugi je azerbajdžanski Qarabag s sedmimi točkami. Drugi slovenski reprezentant Robert Berić se je izkazal v dresu Saint-Etienna, ki je zmagal z 2:1 na gostovanju pri Gabali v Azerbajdžanu. Krčan je zabil zmagoviti gol v 53. minuti, v 62. pa je odšel na klop za rezervne igralce. Gostitelji so povedli z zadetkom Ruslana Gurbanova, izenačil pa je Tannane.

