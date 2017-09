Generalka Maribora za ligo prvakov

LJUBLJANA – Po reprezentančnem odmoru bodo tekme 8. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije danes odprli z dvobojema Rudar – Aluminij in Maribor – Celje. Udeleženec lige prvakov bo v Ljudskem vrtu opravil neke vrste generalko pred sredinim obračunom z moskovskim Spartakom na elitni sceni. Štajerski derbi bo pomenil tudi vnovično klubsko premiero za trenerja Celja Dušana Kosića, ki je nasledil Tomaža Petroviča. Očitno si v knežjem mestu želijo še bolj napadalno, učinkovito, skratka bolj všečno igro, ki jo je Kosić pred leti gojil z ljubljansko Olimpijo, v zadnjem obdobju pa je 46-letni Ljubljančan vodil reprezentančno selekcijo do 17 let. Po štirih letih si spet želi dokazovanja na klubski sceni. »Za zdaj je vse v najlepšem redu. Fantje kažejo željo po delu. Odnos do dela pa je na želeni ravni, kar je tudi najbolj pomembno. Kratko in jedrnato, vse je v redu. Zavedamo se, da se čez noč ne da veliko spremeniti, saj je za vse potreben čas. Vsi pa dobro vemo, da v nogometu nimaš časa na pretek. V petek se sezona nadaljuje in videli bomo, kako bo,« je dejal Kosić, ki tokrat nima na voljo kaznovanega napadalca Jucieja Lupete. Maribor je v torek odigral pokalno tekmo in v osmini finala premagal drugoligaša Tabor Sežana s 3:0. Odprlo se je napadalcu iz BiH Jasminu Mešanoviću, ki je zabil dva gola. »Za mojo samozavest so pomembni goli, to mi daje dodaten motiv, da delam še več. Vsako tekmo bom poskusil dati vse od sebe in zadevati, ko bo le mogoče. Najbolj pomembno pa je, da je cilj izpolnjen in se lahko nemoteno posvetimo naslednji tekmi,« je dejal Mešanović. Glavna naloga trenerja Darka Milaniča je, da ustrezno psihološko pripravi varovance, saj bi lahko bili drevi z mislimi že pri Spartaku v ligi prvakov.

Ljubljanska Olimpija bo v nedeljo gostovala v Krškem, kjer ji je vselej trda predla. Trenersko ekipo Hrvata Igorja Bišćana je okrepil njegov rojak Hrvoje Čale, ki je bil še lani član šampionske ekipe v vlogi bočnega branilca. V Olimpiji pričakujejo nadaljevanje zmagovitega niza, tokrat bodo na drugi strani stali nuklearci pod vodstvom prav tako hrvaškega strokovnjaka Stipeta Balajića, ki so najprijetnejše presenečenje uvoda v državno prvenstvo, saj so na visokem tretjem mestu.

Prva liga Telekom Slovenije 1. Olimpija 7 5 2 0 16:2 17

2. Maribor 7 5 2 0 13:5 17

3. Krško 7 3 2 2 14:13 11

4. Gorica 7 3 1 3 7:7 10

5. Domžale 7 2 3 2 13:10 9

6. Rudar 7 3 0 4 7:10 9

7. Aluminij 7 2 2 3 10:12 8

8. Celje 7 2 2 3 10:13 8

9. Triglav 7 0 4 3 5:10 4

10. Ankaran 7 0 2 5 7:20 2

Primorski derbi na Koroškem Pari 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije: Rudar – Aluminij (glavni sodnik Asmir Sagrković; danes ob 18. uri), Maribor – Celje (Matej Jug; danes ob 20.20), Ankaran – Gorica (Rade Obrenović; jutri ob 16. uri v Dravogradu), Domžale – Triglav (Darjan Kovačič; jutri ob 18. uri), Krško – Olimpija (Roberto Ponis; v nedeljo ob 16.50).