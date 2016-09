Gabonec grozi belemu baletu

Po odigranih krogih v nacionalnih nogometnih prvenstvih bo sredina tega tedna spet rezervirana za evropski nogomet, namreč tisti v ligi prvakov in evropski ligi. Ker je torek dan pred sredo, bodo drevi najprej odigrali dvoboje 2. kroga lige prvakov v skupinah E, F, G in H. Abeceda pa taka! Seveda danes kakovostnega nogometa ne bo manjkalo, a v ospredju je obračun F-skupine, kjer se bosta v Dortmundu udarila Borussia in madridski Real. Oba sta zmagala za uvod; Nemci so v Varšavi s kar 6:0 ponižali Legio, beli balet pa je doma z 2:1 ugnal lizbonski Sporting. Kastiljski velikan je v zadnji sezoni osvojil prestižno evropsko klubsko tekmovanje, skupaj je lovoriko dvignil rekordnih enajstkrat, Vestfalijci pa so si ligo prvakov prigrabili v sezoni 1996/1997, pred tremi leti so bili finalisti. Za drevišnjo tekmo je dortmundski Signal Iduna Park razprodan, na tribune se bo torej nagnetlo 65.849 gledalcev. Real je na zadnjih treh gostovanjih pri rumeno-črnih iz Dortmunda trikrat izgubil; Madridčani na splošno na nemških igriščih nimajo dobre statistike, na 29 gostovanjih so zmagali le štirikrat. Real in Borussia sta se zadnjič srečala v četrtfinalu lige prvakov v sezoni 2013/2014, beli balet pa je slavil s skupnim izidom 3:2. Četa trenerja Zinedina Zidana v tej sezoni še ni bila premagana, a je zadnji dve tekmi v španskem prvenstvu, na Santiago Bernabeuu z Villarrealom in v gosteh z Las Palmasom, le remizirala. Dortmundski igralci Thomasa Tuchla so v nizu štirih zmag z dvajsetimi doseženimi zadetki v vseh tekmovanjih, v nemški ligi niso na Signal Iduni Parku izgubili že 24 dvobojev, kar je izenačitev klubskega rekorda. Dortmundski klub v domači ligi zdaj gleda v hrbet le Bayernu, zaostaja za tri točke.



Sanchezov salto



Pri Borussii je bil pred leti v napadu strah in trepet Poljak Robert Lewandowski, zdaj pa ga je nadvse dostojno zamenjal Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang. Pri Porurcih je od leta 2013, doslej pa je v natančno sto nastopih zabil 59 zadetkov. »Nekega dne bom igral za Real,« je pred dvema letoma, ko mu je v Španiji umrl stari oče, željo jasno izrazil danes 27-letnik. »Ko sem bil še majhen, sem gledal posnetke Huga Sancheza, velikega Realovega napadalca iz osemdesetih let. Salti, ki jih delam pri proslavljanju golov, so posvetilo njemu,« pove Aubameyang, ki je v zadnjih treh tekmah štirikrat zadel. Proti Freiburgu si je v petek poškodoval levi gleženj, a naj bi danes igral. »V tem trenutku nas nihče ne more ustaviti, morda le Bayern. A ne smemo biti samozadovoljni, temveč še naprej trdo delati,« je še dodal.



Real je v Španiji deležen kritik zaradi slabe igre v uvodu sezone, pa tudi Cristiano Ronaldo se po poškodbi in bolezni še vrača v formo; zadel je dvakrat v štirih nastopih. Je pa bil tudi nezadovoljen, ko ga je trener Zidane zamenjal proti Las Palmasu. Če bi Portugalec proti Borussii trikrat zatresel mrežo, pa bi postal prvi s stotimi zadetki v ligi prvakov. Realov napadalec Alvaro Morata je glede forme optimističen: »Nismo še izgubili in vodimo v prvenstvu. Ključno bo to, kako bomo končali sezono. Še naprej moramo garati in naše misli so zdaj usmerjene v Dortmund.« Drugi nocojšnji pari lige prvakov (vse tekme ob 20.45) – skupina E: Monaco : Bayer Leverkusen (s Kevinom Kamplom), CSKA : Tottenham; skupina F: Sporting : Legia; skupina G: Leicester : Porto, København : Club Brugge; skupina H: Dinamo Zagreb : Juventus, Sevilla : Lyon.