FOTO: Že veste, kaj naj bi se jutri zgodilo z Ronaldovo pogodbo z Realom?

MADRID – Zmagovalec nogometne lige prvakov v pretekli sezoni Real Madrid naj bi v kratkem podaljšal pogodbo s portugalskim napadalcem Cristianom Ronaldom za tri leta, do 30. junija 2021. Kot poročata španska dnevnika As in Marca, je bil dogovor dosežen v teh dneh. Že v ponedeljek naj bi podaljšanje sodelovanja zapečatili tudi z uradnim podpisom pogodbe.

Klub za zdaj novice še ni komentiral. Po pisanju španskih medijev bo novo pogodbo pospremilo tudi občutno izboljšanje letne plače 31-letnega Portugalca, ki je že tako in tako največji zaslužkar v vrstah madridskega kluba. Po ocenah medijev naj bi Ronaldo ta čas prejemal nekje 20,5 milijona neto letne plače.

Odkar je Ronaldo leta 2009 iz Manchester Uniteda prestopil k Realu, je z ekipo osvojil devet naslovov. Dvakrat v ligi prvakov (2014, 2016), enkrat (leta 2012) pa mu je v sedmih sezonah uspelo osvojiti tudi špansko prvenstvo. Na 359 tekmah v dresu kraljevega kluba je zabil 372 golov.

V zadnjih tednih je Real obnovil pogodbe z več nogometaši: svetovni prvak Nemec Toni Kroos in Valižan Gareth Bale sta jo podaljšala do leta 2022, Hrvat Luka Modrić pa do 2020.