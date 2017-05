FOTO: Vijolična čaga

Državni prvaki so postali tudi vijolični upi, selekcija do 17 let, ki jo vodi nekdanji as Maribora Milan Žurman. Foto Marko Pigac

Približno 10.000 ljudi je na južni ploščadi pred stadionom Ljudski vrt v Mariboru proslavljalo naslov državnega prvaka v nogometu. V vijoličnem klubu so se zelo potrudili in so razvajali svoje privržence. Že od sobotnega poldneva so se zabavali pod južno tribuno kultnega stadiona, se hranili z odojkom, vmes spremljali zadnjo tekmo v državnem prvenstvu s Krškim ter zvečer bučno pozdravili šampione ob podelitvi pokala. Pozneje ni manjkal ognjemet kot pika na i veličastne štajerske čage. Mariborčani so spet dokazali, da živijo v najbolj nogometnem mestu v Sloveniji.