FOTO: Velika zmaga Slovenije

Na stadionu v ljubljanskih Stožicah smo preživeli še en prijeten nogometni večer, v katerem so kapetan Boštjan Cesar in tovariši še enkrat pokazali, kako se bori v dresu slovenske reprezentance. Tribune sicer niso bile polne, zbralo se je 10.492 gledalcev, a so lahko uživali v igri Slovencev proti Slovakom v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Četa selektorja Srečka Katanca je za mirno nadaljevanje kvalifikacij nujno potrebovala zmago in si jo tudi priigrala z zadetkom Roka Kronavetra, ljubljenca ljubljanskega občinstva tudi v dresu Olimpije. Že jutri bo v Stožicah na programu nov spektakel, ko se bo Slovenija pomerila še z Anglijo.