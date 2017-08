FOTO: Večni derbi v Stožicah brez zadetkov, Olimpija ostala brez Elekeja

LJUBLJANA – Nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora so se v sedmem krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 0 : 0.

Stadion Stožice, gledalcev 13.100, sodniki: Skomina (Koper), Žunić in Kajtazović (oba Kranj)

Strelci: /

Olimpija: Vodišek, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Čanađija, Tomić, Kapun, Alves (od 78. Vombergar), Oduwa (od 69. Savić), Issah (od 83. Brkić)

Maribor: Handanović, Viler, Rajčević, Šuler, Milec, Kabha, Vrhovec, Ahmedi (od 85. Hotić), Bohar (od 74. Bajde), Kramarič (od 65. Tavares), Mešanović

Rumeni kartoni: Oduwa, Čanađija; Vrhovec, Kabha, Ahmedi, Mešanović

Rdeči karton: /

Vodilni ekipi tekmovanja sta v veliki derbi vstopili z odlično popotnico, saj so bili tako Ljubljančani kot Mariborčani po šestih preizkušnjah sezone še neporaženi, ob petih zmagah pa so zgolj enkrat remizirali. Tokrat so svojemu izkupičku ob odličnem navijaškem vzdušju na tribunah in pomanjkanju priložnosti ter strelov na igrišču dodali nov neodločeni izid.

V prvem polčasu je bila večino časa živahnejša domača ekipa, ki je imela pobudo, ne pa tudi kakšne izrazite priložnosti. Zeleno-beli so si nekajkrat pripravili potencialno dobre akcije, ki pa jih je mariborska obramba pravočasno preprečila ali pa končna podaja ni našla pravega naslovnika.

Tako kot Mariborčani, ki so na klopi pustili Marcosa Tavaresa in Gregorja Bajdeta (zaigrala sta Jasmin Mešanović in Martin Kramarič), v vseh 45 minutah niso sprožili niti enega strela v okvir vrat tekmeca. Ta v statistiko sploh ni vpisal poskusa. Edini strel, ki so ga gledalci videli, je bil slab udarec z glavo Kenana Bajrića v 14. minuti, ko je po kotu meril visoko čez gol.

Gostje so nato že v uvodu drugega polčasa, natančneje v 52. minuti, prišli do dotlej najlepše priložnosti, ko se je na robu kazenskega prostora sam znašel Kramarič, a žogo poslal čez vrata Roka Vodiška, ki je tudi tokrat zamenjal poškodovanega Nejca Vidmarja.

V 69. minuti je po preusmerjeni žogi Abassa Issaha Jasmin Handanović žogo odbil v kot, v 72. minuti pa je Stefan Savić z leve strani žogo poslal čez gol. To je bila tudi zadnja nevarnejša akcija na tekmi ob enakovredni igri vodilnih ekip prvenstva.

Olimpija bo v osmem krogu 10. septembra gostovala v Krškem, Maribor pa bo dva dni prej gostil Celje.