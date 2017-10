FOTO: V zaostrenih razmerah Messi igra pred praznimi tribunami

BARCELONA – Potem ko so popoldne nekateri mediji že poročali o tem, da je tekma španske lige med Barcelono in Las Palmasom odpovedana zaradi zaostrenih razmer v mestu, so zdaj dvoboj vendarle začeli. A na tekmi na stadionu Camp Nou ni gledalcev.

»FC Barcelona obsoja postopke, ki so jih danes izvajali na številnih krajih po Kataloniji, da bi preprečili demokratično svobodo in voljo izražanja državljanov. Zaradi narave teh dogodkov se je vodstvo kluba odločilo, da bomo tekmo z Las Palmasom igrali za zaprtimi vrati, potem ko vodstvo španske lige ni ugodilo prošnji o preložitvi tekme,« so v uradni izjavi zapisali pri katalonskem klubu.

Na družbenih omrežjih so se že pojavile slike navijačev pred zaprtimi vrati stadiona Camp Nou in nogometašev, ki se ogrevajo pred praznimi tribunami. Že pred tekmo pa sta direktorja Barcelone in Las Palmasa odpovedala tradicionalno skupno kosilo pred tekmo, ki bi moralo biti ob 13. uri. Olje na ogenj razgretemu dogajanju v mestu so še prilili še gostje s Kanarskih otokov, ki so napovedali, da bodo na dvoboju igrali v posebnih dresih s špansko zastavo.