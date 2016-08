FOTO: Tako so ga nogometaši skrajšali Katancu, kako hudo je, se še ne ve

BRDO PRI KRANJU – Slovenski nogometaši so včeraj opravili nova treninga v sklopu priprav za uvodno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2018, ki bo v nedeljo v Litvi. Dopoldne in popoldne so manjkali Josip Iličić zaradi udarca v mišico, Nejc Skubic, ki je staknil virozo, in tudi Kevin Kampl. Po bolezni se je vrnil Jan Oblak.

Popoldanski trening je bil sicer nekoliko krajši, selektor Srečko Katanec ga je namreč prekinil po poškodbi Jasmina Kurtića, je poročala Televizija Slovenija. Kako huda je poškodba, še ni znano.

Nekaj je tako bilo slabe volje, a dobra prevladuje pri Mihi Zajcu, ki je komaj tretjič na članskih reprezentančnih pripravah. Čeprav je ravnokar izgubil trenerja, vodstvo Olimpije je namreč odslovilo Rodolfa Vanolija, ni izgubil vere vase in v izbrano vrsto.



Foto: Tomi Lombar, Delo

»Zelo sem zadovoljen, da sem znova dobil vabilo v člansko reprezentanco. Kot sem rekel že prvič, se bom trudil, da bom poklican vsakokrat. Da dokažem, da nisem muha enodnevnica. Zadovoljen sem, da je selektor videl, da imam konstantne predstave. Sem res zelo zadovoljen, da sem ob začetku kvalifikacij tukaj. O tem, kakšno vlogo bom imel, bo odločil selektor, pripravljen sem prevzeti vsako.« Olimpijin vezist je poudaril pomen dobrega začetka kvalifikacij. »Mislim, da je tako v prvenstvu kot tudi v kvalifikacijah pomembno, da dobro začneš. Da pokažeš dobro igro, samozavestno, da iztržiš pozitiven izid, saj te ta nosi skozi celotne kvalifikacije.



Foto: Tomi Lombar, Delo

Moramo se le dobro pripraviti, jih dobro analizirati, dobro vaditi ... Fantje se že dobro poznamo, še malce bolje se bomo uigrali in šli po pozitiven izid,« je še povedal Zajc, ki je predstavnik mlajše generacije v zdajšnji vrsti. Verjame, da lahko ti mladi pomagajo Sloveniji v nekaj letih do odmevnega uspeha. »Mislim, da so fantje kakovostni, tukaj dobro treniramo. Tudi sam lahko prinesem nekaj svežine tej reprezentanci, zato sem zelo zadovoljen, da sem lahko tukaj. Kot sem rekel, moja vloga bo odvisna od selektorja, moram pa se izkazati na treningih in na tekmi.«