FOTO: To so ljubezni najboljših nogometašev na svetu

Sergio Ramos in Pilar Rubio. Foto: Reuters

Carles Puyol in Vanesa Lorenzo. Foto: Reuters

Toni Kroos in njegova Jessica. Foto: Reuters

Zinedine Zidane in Veronique Fernandez. Foto: AP

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez. Foto: AP

Manuel Neuer in Nina Weiss. Foto: AP

Dani Alves in spremljevalka. Foto: AP

POKAZALI SO JIH

Na podelitvi Fifinih nagrad se je seveda trlo svetovno znanih nogometašev, trenerjev in nogometnih funkcionarjev, v javnosti pa so se pokazale tudi tiste, ki po navadi sedijo na tribunah in navijajo za svoje drage na zelenicah.

V Zürichu je tako svojo novo boljšo polovico predstavil Cristiano Ronaldo , v zgornji fotogaleriji pa smo zbrali še nekatere druge parčke, ki so se rade volje nastavili fotografskemu objektivu. Če mislite, da le pregovorno velja, da nogometaši ljubijo lepotice, lahko zdaj preverite, ali je res nekaj na tem.