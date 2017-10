FOTO: Slovenija klonila na Wembleyju, mundial 2018 vse bolj daleč

Rezultat nam je šel na roko Pred današnjimi tekmami je bila druga Slovaška s 15 točkami, Slovenija in Škotska sta jih imeli po 14. Po nocojšnjih obračunih pa se je vrstni red povsem obrnil. Škotska je druga s 17 točkami, Slovaška tretja s 15 in Slovenija četrta s 14. V zadnjem krogu Slovenijo čaka obračun s Škotsko, Slovaško pa z Malto. Slovaška se je v 23. minuti znašla v še težjem položaju, saj je od takrat igrala brez vezista Roberta Maka, ki je hitro dobil dva rumena kartona, po drugem je moral v slačilnico. Za veselje Škotov je v 89. minuti zabil Chris Martin. Anglija si je ob takem razpletu dokončno zagotovila pot v Rusijo. Ostaja pa odprto vprašanje, katera reprezentanca bo končala na drugem mestu. Slovenija mora premagati Škotsko in upati na spodrsljaj Slovaške proti Malti, če želi ohraniti upanje za dodatne kvalifikacije. V Ta' Qali na Malti sta se v derbiju začelja pomerili domača reprezentanca in Litva. V vlogi favorita je bila gostujoča reprezentanca, ki pa tega ni potrdila, tekma se je končala z 1 : 1. Malta je v 23. minuti povedla po zaslugi Andreija Agiusa, v 53. minuti je izenačil Vykintas Slivka. Malta je osvojila svojo prvo točko v kvalifikacijah za SP 2018.