FOTO: To se je dogajalo v VIP-loži, Angleži pišejo o najboljšem na svetu

LJUBLJANA – Je Jan Oblak najboljši mladi vratar na svetu? Tako se glasi napis britanskega časnika The Sun. Oblaku je včeraj v ljubljanskih Stožicah uspelo ubraniti mrežo, prazno mrežo pa je ohranil tudi angleški vratar Hart.



Tekmo Slovenije in Anglije je iz VIP-lože spremljal tudi novoizvoljeni predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Tam so bili tudi predsednik države Borut Pahor, njegov sin Luka in poslanec Matjaž Nemec.



The Sun piše, da sta le Manuel Neuer in Gianluigi Buffon dlje časa ohranila prazno mrežo. Oblaka sicer že tretjo sezono uvrščajo med najboljših pet vratarjev. Poudarjajo, da sicer še res ni tako uveljavljeno ime, kot sta Neuer in Buffon, vendar bi lahko, če bo nadaljeval take predstave, postal eden izmed najboljših. Angleži so tako, še preden sta se včeraj v Stožicah srečali reprezentanci, vedeli, da bo Jan Oblak trd oreh za njihove napadalce.

Slovenija prekinila angleški niz

Slovenija je bila na včerajšnji tekmi tista, ki je prekinila serijo 14 zaporednih angleških zmag. Na lestvici pa se je stanje nekoliko zapletlo, saj se je na drugo mesto prebila Litva, ki je z 2 : 0 (0 : 0) premagala Malto in ima enako število točk kot Slovenija. Prvo zmago je dočakala tudi Slovaška, ki je visoko s 3 : 0 (1 : 0) ugnala Škotsko in tokratnim tekmecem preprečila, da bi se na prvem mestu izenačili z Angleži.

Katanec zadovoljen

Srečo Katanec je v izjavi po tekmi dejal: »Če pa danes ne bi bil zadovoljen, nekaj ne bi bilo v redu z mano. Čestitke fantom, mislim, da je točka prigarana, mogoče smo si zaslužili tudi nekaj več. Po stoodstotnih priložnostih smo si zaslužili kaj več, a nismo imeli sreče, da bi šla žoga v gol. Čestitke še enkrat, za odnos do dresa, zgarali so se, čestitke vsem, tistim, ki so igrali, in tistim, ki niso. Vsi so del moštva in so na celotnih pripravah oddelali, kot so morali. Pokazali so odnos, kot ga že dolgo nisem videl. Fantje so dobili neko nagrado in zadovoljstvo.«

Angleški selektor Gareth Southgate pa je dejal, da so jih priložnosti, ki jih je imela Slovenija, kar malo prestrašile. »Na tem področju bomo morali še delati, a treba je poudariti, da je bil tudi teren težak. Imeli smo odličnega vratarja, ki je rešil nekaj izjemnih priložnosti. Glede na to, kako se je tekma razvijala, moramo biti zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Danes smo oboji delali veliko napak, kar pa je bilo na taki podlagi logično. Kaj lahko pričakujemo od te ekipe, težko rečem po petih skupnih treningih, a pokazali smo igro, kakršno bi želeli tudi v prihodnje, pokazali smo disciplino.«