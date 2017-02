FOTO: Reši jih lahko le čudež: PSG ponižal Barcelono

PARIZ, LIZBONA – Z današnjima obračunoma v Parizu in Lizboni se je začel izločilni del nogometne lige prvakov. V prvih dveh tekmah osmine finala sta si prednost priigrala PSG in Benfica. Parižani so s 4 : 0 premagali Barcelono, Portugalci pa z 1 : 0 Borussio Dortmund.

Barcelona je bila tokrat neprepoznavna, slaba igra in prepišna obramba pa sta poletnim Parižanom ponujala priložnost za priložnostjo. Dve so izkoristili že v prvem delu, ko se je izkazal Nemec Julian Draxler, januarska okrepitev pariške zasedbe. Nemec je odlično začinil svoj debi za novo ekipo v tem tekmovanju, ko je izkoristil tudi redko napako Lionela Messija v obrambi, potem pa premagal rojaka Marc-Andreja ter Stegna. Ta je sicer nekajkrat zelo dobro posredoval, ni pa mogel preprečiti prvega zadetka v 18. minuti, ko je Angel di Maria izvedel prosti strel, žoga pa je končala v mreži.

PSG se ni ustavil pri izidu iz prvega dela, nadaljeval je v drugem in nemočne goste je še dodatno načel di Maria; natančna podaja Blaisa Matuidija je pomenila, da je bilo za tretji zadetek, zanj je bil drugi na tekmi, dovolj natančen strel od daleč.

Stvari so se za Luisa Enriqueja in njegove izbrance še poslabšale v 71. minuti, ko so Parižani izvedli še en hiter napad, neusmiljen in natančen pa je bil Edinson Cavani.

Zmaga ostala v Lizboni

V dvoboju Dortmunda in Benfice so domačini, ki so bili v prvem delu podrejeni, zadeli takoj na začetku drugega polčasa. Po podaji s kota je spretno prišel do žoge Kostas Mitroglu, ki jo je ob vratnici ustavil z eno nogo in nato z drugo potisnil mimo vratarja Romana Bürkija. Gostje so bili sicer boljši tudi v drugem delu, a zadeli niso in zmaga je ostala doma.

V sredo bosta na sporedu obračuna med Bayernom in Arsenalom ter madridskim Realom in Napolijem, prihodnji torek in sredo pa bodo na sporedu še preostali prvi obračuni četrtfinala. Bayer Leverkusen Kevina Kampla se bo pomeril z madridskim Atleticom za zdaj še poškodovanega Jana Oblaka, Manchester City bo igral proti Monacu, zadnji tekmi, 22. februarja, pa bosta Porto – Juventus in Sevilla – Leicester.