FOTO: Real je znova prvak Evrope, Ronaldo zadel dvakrat

CARDIFF – Real Madrid je v finalu nogometne lige prvakov v Cardiffu premagal Juventus s 4 : 1 (1 : 1) in postal prvi klub, ki je ubranil naslov v zdajšnji obliki lige prvakov, uvedeni v sezoni 1992/93, ter prvi po Milanu in letu 1990, ki je naslov ubranil. Sicer pa je to 12. lovorika Reala v ligi prvakov. Junak tekme je bil Cristiano Ronaldo z dvema goloma.

Ronaldo je prvič zadel v 20. minuti, v 27. minuti je izenačil Mario Madžukić, Casemiro je Madrid povedel v prednost v 61. minuti, Ronaldo pa je drugič zadel v 64. minuti. Končni izid je v 90. minuti postavil Marco Asensio.

Ronaldo je postal prvi igralec v zgodovini lige prvakov, ki je zadel v treh finalih tega tekmovanja, Portugalčev prvi gol pa je bil 500. za Real v ligi prvakov.

* Stadion Millenium, gledalcev 66.000, sodniki: Brych, Borsch, Lupp, Fritz, Dankert (vsi Nemčija)

* Strelci: 0 : 1 Cristiano Ronaldo (20.), 1 : 1 Mandžukić (27.), 1 : 2 Casemiro (61.), 1 : 3 Cristiano Ronaldo (64.), 1 : 4 Asensio (90.)

* Juventus: Buffon, Barzagli (od 66. Cuadrado), Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanić (od 71. Marchisio), Khedira, Alex Sandro, Dybala (od 78. Lemina), Mandzukić, Higuain

* Real Madrid: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos (od 89. Morata), Casemiro, Modrić, Isco (od 82. Asensio), Benzema (od 77. Bale), Cristiano Ronaldo

* Rumeni kartoni: Dybala, Cuadrado; Sergio Ramos, Carvajal, Kroos

* Rdeč karton: Cuadrado (84.)

Juventus bo moral na četrto zmago v ligi prvakov počakati vsaj še eno leto, je pa bil današnji poraz sedmi v finalih. Dolgoletni vratar stare dame Gianlugi Buffon je bil na koncu daleč od tega, da postane najstarejši zmagovalec tega tekmovanja in osvoji še zadnjo manjkajočo lovoriko.

Obračun najboljšega napada in obrambe je na koncu pripadel v tej sezoni lige prvakov izjemno napadalno usmerjenemu Realu, saj je vključno z današnjimi štirimi goli zadel 36-krat.