FOTO: Pokalna lovorika še drugič Domžalam, Olimpiji nova rana

KOPER – Nogometaši Domžal so zmagovalci pokala Slovenije, potem ko so v finalu z 1 : 0 (0 : 0) premagali ljubljansko Olimpijo. Za Domžale, za katere je to drugi naslov pokalnega prvaka, je zadel Gaber Dobrovoljc v 61. minuti. Tako Ljubljančani kot Domžalčani so si že v prvenstvu priigrali mesto v kvalifikacijah evropske lige, tako da je tokrat štel le boj za pokalno lovoriko. V njem so se bolj izkazali varovanci Simona Rožmana, ki so bili gledano celotno tekmo konkretnejša in boljša ekipa.

Domžalčani so tako prišli do svoje druge pokalne lovorike, prvič so jo osvojili v sezoni 2010/11, Ljubljančani, ki so bržčas odigrali zadnjo tekmo pod vodstvom začasnega trenerja Safeta Hadžića, pa so ostali pri štirih tovrstnih lovorikah.

V ženskem finalu je ekipa Teleing GMT Beltinci s 6:0 premagala Rudar Škale, v mladinskem pa Maribor po enajstmetrovkah s 7:6 Bravo Publikum.