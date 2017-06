FOTO: Novaković za slovo zabil gol proti Malti

LJUBLJANA – Na stadionu v Stožicah je 7893 ljubiteljev nogometa videlo prepričljivo igro in zmago (2:0) slovenskih nogometnih reprezentantov proti izbrani vrsti Malte v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Hkrati so spremljali tudi ganljivo slovo Milivoja Novakovića, ki je pri 38 letih odigral zadnjo tekmo v pestri karieri. Za darilo je poskrbel kar sam, ko je v 84. minuti iz neposredne bližine dosegel zadetek za končni izid, prvega je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa zabil Josip Iličić.



Novagol je v 80. nastopu za reprezentanco dosegel 32. zadetek; na večni lestvici strelcev je pred njim le Zlatko Zahović (35). Po koncu tekme je Ljubljančan pomahal v slovo navijačem v družbi družine in soigralcev. »Slovo od soigralcev je bilo zelo težko,« je junak dneva solznih oči stopil pred mikrofone in kamere. »To je bilo lepo slovo. Hvala vsem navijačem, ki so bili na tekmi in me podpirali. Hvala soigralcem in NZS za lepe trenutke. V čast mi je bilo igrati za reprezentanco. Še najlepše pa je, da sem prvi, ki sem se normalno poslovil od reprezentance. Upam, da se bodo v prihodnje tako poslovili vsi, ki si to zaslužijo,« je dejal Novaković, ki je klubsko kariero končal z naslovom slovenskega prvaka v dresu Maribora.

Do zadnjega v igri za SP Selektor Srečko Katanec je bil zelo zadovoljen s predstavo svojih izbrancev: »Vsi so igrali odlično, od prvega do zadnjega. Bili smo veliko boljši nasprotnik. Lahko bi zmagali tudi z višjo razliko. Fantje so tekmo vzeli zelo resno, igrali so od prve do zadnje minute in zasluženo zmagali. Malta je bila v očeh marsikoga avtsajder, a ni bilo tako lahko. Takšne tekme so lahko zelo nevarne, a moji fantje so odigrali, kot sem si želel. Na najboljši mogoči način. Zdaj gremo naprej in prepričan sem, da bomo do zadnjega v igri za drugo mesto in dodatne kvalifikacije.« Tudi neutrudni vezist Jasmin Kurtić je zadovoljivo opravil svoj posel na koncu sezone. »Prigarana, a zaslužena zmaga. Igrali smo dobro, igrali smo kot ekipa, bili smo potrpežljivi. Čeprav nismo dali hitro gola, smo vedeli, da ga bomo prej ali slej. Ko pa daš na koncu pol- časa gol, malo posekaš noge tekmecu. Tudi v drugem polčasu smo igrali dobro, tekmo smo privedli do lepega konca, posebno ker je zadel še Milivoje Novaković, ki se je tako na najboljši možni način poslovil od nogometa. Milivoje je veliko ime slovenskega nogometa, za nas je velik človek tako na igrišču kot zunaj njega. Želim mu vso srečo na nadaljnji poti, njemu in njegovi družini,« se je od starejšega kolega poslovil Kurtić. Na prvem mestu v skupini F so po šestih odigranih krogih Angleži (14 točk), ki so v Glasgowu proti Škotom iztržili remi 2:2, drugi so Slovaki (12), ki so v Vilni z 2:1 premagali Litvo, tretji Slovenci (11), četrti Škoti (8), peti Litovci (5) in zadnji Maltežani brez točke. Za Katančevo četo bodo odločilne tekme jeseni, ko bodo gostovali na Slovaškem in v Angliji, doma pa se bodo udarili z Litvo in Škotsko.