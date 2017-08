FOTO: Maribor preko Hapoela do raja lige prvakov!

MARIBOR – Mariborski nogometaši so se tretjič v zgodovini uvrstili v skupinski del lige prvakov, potem ko so na povratni tekmi četrtega predkroga premagali Hapoel Beer Shevo z 1 : 0 (1 : 0). Prvo tekmo so Izraelci dobili z 2 : 1. Za Maribor je nocoj edini zadetek dosegel Mitja Viler v 15. minuti.

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 12.405, sodniki: Rocchi, Di Liberatore in Tanolini (vsi Italija).

Strelec: 1:0 Viler (15.).

Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Šuler, Viler, Bohar (od 90. Billong), Kabha, Vrhovec, Bajde (od 72. Hotić), Ahmedi (od 83. Pihler), Tavares.

Hapoel Beer Sheva: Haimov, Taha, Elhamed (od 46. Ohana), Tzadek, Bitton, Melikson, Radi (od 79. Barda), Ogu, Korhut, Ghadir (od 56. Perkhart), Nwakaeme.

Rumeni kartoni: Viler, Kabha; Ghadir, Elhamed, Taha, Radi, Bitton.

Rdeči karton: /

Maribor slavi tretjo uvrstitev v ligo prvakov. Po letih 1999 in 2014 so se štirinajstkratni slovenski prvaki spet prebili med 32 najboljših moštev stare celine. Na povratni tekmi so vijolični proti izraelskemu prvaku lovili gol zaostanka in za želeni zadetek vložili vso energijo ter znanje. Glasna spodbuda s polnih tribun Ljudskega vrta je Mariborčanom dajala dodatno energijo, ki jim je pomagala tudi k hitro doseženemu zadetku.

Ta je bil na koncu dovolj za preboj v skupinski del tekmovanja, ki bo Štajercem, ti so evropsko konstantnost dokazovali tudi v skupinskem delu evropske lige, kjer so igrali v sezonah 2011/12, 2012/13 in 2013/14 (v slednji so celo prišli v izločilne boje), samo z uvrstitvijo tja navrgel 12,7 milijona evrov, svojo finančno bero pa lahko po (ugodnem) žrebu še močno oplemenitijo, saj vsaka zmaga v ligi prvakov pomeni 1,5 milijona evrov, vsak neodločen izid pa pol milijona.

Domači navijači, ki so povsem napolnili tribune Ljudskega vrta, so sicer prvi strel videli v osmi minuti, proti vratom je sprožil Martin Milec z desne strani roba kazenskega prostora, toda žoga je zletela mimo gola. Gostujoči nogometaši so že od začetka skušali umiriti igro in prevzeti nadzor, toda v 15. minuti niso znali ustaviti akcije, ki je Mariborčanom prinesla veliko veselja. Valon Ahmedi je prodrl po desni strani, podal v kazenski prostor, kjer je žoga prišla do Mitje Vilerja. Ta je s 15 metrov udaril z vso močjo in neubranljivo zadel desni zgornji kot Guya Haimova.

Drugi polčas je bil znamenju pobude gostov, ki so iskali priložnost za izenačenje. Hkrati so pustili veliko prostega prostora v obrambi. Teh lukenj Mariborčani niso izkoristili in tekma se je prevesila v negotovo končnico, kjer je bil Maribor v dokaj podrejenem položaju.

V 89. minuti je Jasmin Handanović goste spravil v obup. Izvedli so prosti strel z desne strani, Nwakaeme je z glavo meril v levi kot, Handanović pa je žogo čudežno odbil v kot. Tudi v sodniškem dodatku se je Handanović izkazal in v Ljudskem vrtu se je lahko začelo slavje.